Borghi e-bici arriva a Montone

20 Settembre 2025 Montone, Ultime notizie 0
Borghi e-bici

Si rinnova anche con il nome e punta a far scoprire a tutti il CICLO-GEOTURISMO

Borghi e-bici arriva a Montone. Il progetto divulgativo, che utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, si unisce alla new Entry nel mondo della divulgazione nazionale sulle scienze della terra “IGEOTURISTI”, in questa puntata sull’antico borgo di Montone. Stefano Farinelli, Geologo e Divulgatore Scientifico, ed alcuni colleghi di viaggio, come sempre ci porta in giro accompagnati da spiegazioni semplici e curiose.

Partendo dalla Ciclo Via del Fiume Tevere e poi attraversando sentieri e strade asfaltate, viene mostrato il substrato geologico di Montone, ricco di terreni molto particolari! Una frana datata che ha modificato il paesaggio geologico e poi non mancano cenni sulla storia locale, come ad esempio la famosa “costa di San Crescenziano” un reperto storico suggestivo.
Un bel viaggio per fare scoprire luoghi meravigliosi sotto il punto di vista non solo turistico ma anche del Geologo appassionato.

Programmazione su Bike Channel: lunedì 22 settembre – ore 21:00. La repliche verranno comunicate nei prossimi giorni.

Dove vedere su Bike Channel:
– canale 60 del digitale terrestre + tasto rosso del telecomando (solo se hai smart TV collegata a internet)
– canale 222 di Sky
– sito web di bikechannel.

Si ringrazia per la collaborazione StoricaMente A.R.I.eS. e la Parrocchia San Gregorio Magno.

