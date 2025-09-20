Borghi e-bici arriva a Montone

Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta Seconda vittoria consecutiva per i sardi, giallorossi in vantaggio con Gabriel

Azzurre in finale di BJK Cup, Ucraina superata per 2-1 Decisiva la vittoria del doppio Errani-Paolini, match in parita' dopo i due singolari

Tivùsat, al via il passaggio tecnologico: più sicurezza e nuovi servizi ROMA (ITALPRESS) – La televisione italiana continua la sua corsa nel segno dell’innovazione tecnologica e Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e TIM, si prepara a un passaggio decisivo verso il futuro dopo sedici anni di vita, con oltre 170 canali trasmessi – di cui più di 70 in HD e 4K […]

Fra 140 giorni Milano-Cortina, Coventry “Grande impegno Italia” La presidente del Cio "Unificare i popoli fa parte del nostro movimento"

MedOr “Italia e Mediterraneo ruolo chiave per dialogo e cooperazione” PALERMO (ITALPRESS) – “Due guerre – una nel cuore dell’Europa, l’altra nel Mediterraneo – sono chiari segnali della fine del vecchio ordine mondiale. Per raggiungere una pace stabile e duratura, è necessario costruire un nuovo ordine, e senza ilSud questo non sarà mai possibile. In un momento in cui l’hard power sembra prevalere, c’è un […]

Dallavalle conquista l’argento mondiale nel triplo Il piacentino delle Fiamme Gialle e' secondo dietro al portoghese Pichardo, sesto Andy Diaz.

In Azerbaijan doppietta Ferrari nelle FP2, Hamilton precede Leclerc Dietro le due "rosse" le Mercedes di Russell e Antonelli

Nuovo pacchetto sanzioni Ue alla Russia, von der Leyen “Continueremo” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Purtroppo, nell’ultimo mese, la Russia ha dimostrato tutto il suo disprezzo per la diplomazia e il diritto internazionale. E in risposta, l’Europa sta aumentando la sua pressione. Ecco perchè oggi presento il nostro 19mo pacchetto di sanzioni”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, spiegando nel dettaglio i […]

A Perugia gli “Stati Generali dello Sport” PERUGIA (ITALPRESS) – Rimettere al centro del dibattito regionale umbro il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita. Tutti convocati […]