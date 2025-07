Bilancio Umbertide, approvato assestamento e conti in equilibrio

Il Consiglio comunale vota salvaguardia ed equilibrio di cassa

Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale 2025/2027 nella seduta di lunedì 21 luglio. La maggioranza, composta da Lega, Umbertide per Carizia Sindaco e Fratelli d’Italia, ha espresso voto favorevole, mentre Corrente, Progressisti per l’Innovazione e Partito Democratico si sono espressi contro.

Secondo quanto illustrato dall’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, i conti dell’ente risultano in equilibrio, rispettando le disposizioni di legge sul pareggio di bilancio senza la necessità di interventi straordinari. Villarini ha riferito che la gestione finanziaria dell’ente e la cassa sono in equilibrio, confermando che non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa e non sono emersi debiti fuori bilancio durante il 2025.

Il fondo svalutazione crediti inesigibili è stato accantonato per quasi 6 milioni di euro, garantendo la copertura delle eventuali partite non riscuotibili. La cassa del Comune, aggiornata ai primi giorni di luglio, si attesta a circa 7,3 milioni di euro, con una gestione di incassi e pagamenti che consente di prevedere una chiusura in attivo per l’anno in corso.

L’assestamento generale approvato ammonta a 1 milione e 87mila euro sia in entrata che in uscita, con un utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero riferito all’anno precedente per circa 400mila euro. Questa variazione consentirà di sostenere investimenti e spese legate all’annualità corrente, in coerenza con le esigenze individuate nel corso della gestione ordinaria.

Il Consiglio ha verificato l’allineamento delle entrate e delle uscite con il bilancio di previsione 2025, assicurando il rispetto del pareggio di bilancio come previsto dalle normative vigenti. L’indice di tempestività dei pagamenti, pari a -5,4 al 30 giugno, certifica la puntualità del Comune nel saldare le fatture prima della scadenza indicata.

La regolarità dei conti è stata confermata anche dal parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti e dal responsabile del settore bilancio e servizi finanziari dell’Ente, a ulteriore garanzia della correttezza e solidità della gestione amministrativa.

Il Comune di Umbertide rafforza la stabilità della propria gestione economica attraverso un costante monitoraggio degli equilibri, consolidando la programmazione e la capacità di sostenere spese utili per i servizi e gli investimenti sul territorio.

Secondo quanto certificato, la gestione dei residui e della cassa si mantiene in equilibrio, garantendo la possibilità di proseguire le attività senza dover ricorrere a misure straordinarie per mantenere gli equilibri finanziari. La variazione approvata permetterà di gestire con maggiore flessibilità l’attività amministrativa, sostenendo interventi in grado di rispondere con efficacia alle esigenze della comunità locale.

L’assestamento approvato contribuisce a garantire una gestione finanziaria ordinata e coerente, rafforzando la solidità dell’ente nella prospettiva dei prossimi anni, nel rispetto delle regole contabili e dell’impegno a sostenere i progetti utili per il territorio, confermando la capacità del Comune di assicurare servizi e investimenti senza squilibri di cassa.