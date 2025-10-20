Bartolini sprona la squadra: “A Reggio per reagire con unità”

La ErmGroup punta al rilancio contro Reggio Emilia

Altotevere, 21 ottobre 2025 – Marco Bartolini, coach biancazzurro, analizza senza giri di parole la sconfitta per 1-3 a Belluno nella partita inaugurale del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco: “I rimpianti ci sono perché, al di là del fatto che loro sono stati migliori nei momenti decisivi, avremmo comunque potuto portare a casa il quarto set dopo un andamento sul punto a punto. Poi avrebbe deciso il tie-break, ma non saremmo tornati a mani vuote. Siamo stati un po’ ingenui e poco attenti in alcuni frangenti”.

L’allenatore punta il dito sulla discontinuità in campo: “La squadra non è andata alla stessa velocità nei singoli; è mancata omogeneità, quando uno andava bene c’era qualcun altro che incappava in imprecisioni. Un’ottima battuta piazzata, vanificata poi dallo slash errato, oppure errori diretti in attacco o murate prese troppo facilmente. Erano aspetti su cui avevamo lavorato, proprio per allungare le azioni e restare lucidi nei momenti caldi”. Il coach sottolinea anche le difficoltà ambientali: “Il campo si è rivelato ostico, con luci strane e tanto pubblico rumoroso ma corretto. Belluno ha in Berger un giocatore fuori categoria, capace di mettere in mostra tutto il suo repertorio di colpi. Abbiamo tentato di arginarlo il più possibile, ma non era semplice”.

La settimana che conduce al debutto casalingo stagionale impone ora un immediato cambio di rotta. Bartolini sente il peso delle assenze: “Abbiamo giocatori indisponibili che fanno sentire la differenza durante gli allenamenti, ma ora non vediamo l’ora di giocare in casa per riprenderci quanto lasciato per strada”. L’attenzione è puntata sul prossimo avversario, la Conad Reggio Emilia: “Squadra ben attrezzata e con una diagonale di spessore. Santambrogio in regia e Mian in attacco, che conosciamo bene perché arriva proprio da Belluno. Di sicuro incontreremo una formazione allestita per stare in alto e attualmente la vedo persino più quadrata di Belluno”.

Il ritorno tra le mura amiche, dopo un precampionato vissuto quasi interamente in trasferta, rappresenta per la ErmGroup Altotevere una possibilità di costruire il proprio fortino, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa della ErmGroup Volley Altotevere.

“Finalmente possiamo giocare in casa; questo deve darci la carica in più. Vogliamo creare un ambiente solido, dove esprimere la nostra pallavolo migliore del momento”, assicura Bartolini, ribadendo rispetto per l’avversario senza timori reverenziali. “Insisteremo nel limare quanto non ha funzionato domenica, l’obiettivo è ridurre gli errori e aumentare la qualità del gioco dai nove metri”.

Il messaggio è chiaro: la sconfitta a Belluno deve essere un punto di partenza.

Con la voglia di crescere e di esprimere al meglio il potenziale di un gruppo che punta a far parlare di sé in questa stagione.