Bando di concorso per 2 agenti della Polizia Locale a Umbertide

Martedì 9 novembre è il giorno fissato per la prova preselettiva e la prova scritta per il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 agenti della polizia locale del Comune di Umbertide.

I candidati sono convocati per il giorno 9 novembre presso l’Hotel Gio’, situato a Perugia in via Ruggero D’Andreotto 19 per lo svolgimento della prova preselettiva.

da Ufficio stampa

Comune di Umbertide

Le operazioni di identificazione dei candidati (il numero degli ammessi con riserva è pari a 204) inizieranno alle ore 9.00 secondo il seguente calendario: alle 9.00 dovranno presentarsi i candidati il cui cognome inizia con la lettera A sino ai candidati il cui cognome inizia con la lettera L; alle 09,20 dovranno presentarsi i candidati il cui cognome inizia con la lettera M sino ai candidati il cui cognome inizia con la lettera Z.

La prova si svolgerà in modalità informatica mediante tablet fornito al momento dell’identificazione. La mancata presentazione dei candidati entro l’orario della prova preselettiva fissato per le ore 10.00 del 9 novembre comporterà l’esclusione dalla procedura.

Il candidato dovrà presentarsi all’identificazione munito di: green pass in corso di validità secondo la normativa vigente; mascherina FFP2 per la protezione delle vie aeree; documento d’identità valido da mostrare per il riconoscimento; copia stampata della lettera di partecipazione alle prove concorsuali che verrà inviata entro il giorno 28 ottobre 2021 dall’indirizzo e-mail comunicazioni.concorsismart@pec.it all’indirizzo PEC indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

Dal 29 ottobre inoltre sarà possibile accedere alla piattaforma comuneumbertide.concorsismart.it. Per eventuale assistenza contattare la chat presente nel portale.

Qualora il candidato non riuscisse a stampare la lettera di partecipazione, potrà recarsi in sede concorsuale e provvedere alla stampa con il personale addetto. Ad ogni candidato verrà consegnato, in fase di ingresso nell’area concorsuale, un braccialetto con un QRCODE che dovrà essere obbligatoriamente indossato e mostrato agli operatori del check-in.

Successivamente, il candidato verrà guidato presso un desk di check-in dove, l’operatore, dopo aver verificato i documenti, provvederà a consegnargli un tablet per lo svolgimento della prova. Il tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il braccialetto precedentemente apposto e la lettera di partecipazione.

Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al candidato, che sarà guidato dal personale di sala a prendere posto. Ai candidati verrà consegnata una mascherina FFP2/FFP3 che dovranno indossare al momento dell’identificazione e dovranno tenere sino all’uscita dalla sede concorsuale.

L’elenco dei soggetti che avranno superato la prova preselettiva e che potranno accedere alla successiva prova scritta verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Umbertide al termine delle operazioni di correzione e comunque entro le ore 13.00 del medesimo giorno. I risultati della prova preselettiva saranno resi noti anche accedendo al portale comuneumbertide.concorsismart.it.

I candidati che risulteranno idonei al termine dello svolgimento della prova preselettiva avranno accesso alla prova scritta. I candidati ammessi dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 15.00. La mancata presentazione dei candidati entro l’orario della prova scritta fissato per le ore 16,00 del 09 novembre 2021 comporterà l’esclusione dalla procedura.

Tutte le informazioni sono disponibili all’Albo pretorio online del Comune di Umbertide e nella sezione “Bandi di concorso” presente nel sito dell’ente all’indirizzo www.comune.umbertide.pg.it.