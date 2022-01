Baglioni e Belloni in Altotevere numeri importanti per le vaccinazioni

Baglioni e Belloni (Lega): “In Altotevere numeri importanti per le vaccinazioni, grande impegno di Asl e Regione”

La Lega plaude per l’andamento delle vaccinazioni in Altotevere.

“Nell’ultimo periodo sono incrementate le vaccinazioni nell’Altotevere fino a coprire il 90% della popolazione, e per questo vogliamo esprimere un ringraziamento al personale medico-sanitario della ASL per il grande lavoro messo in campo quotidianamente”, queste le parole del segretario Lega di Città di Castello Giorgio Baglioni e del consigliere comunale di San Giustino Corrado Belloni.

Fonte: Lega Città di Castello

“L’impegno che la regione ha messo in campo, per il potenziamento (tramite l’aiuto dell’esercito) del drive through, per l’apertura del secondo punto vaccinale a Città di Castello, più aperture pomeridiane nelle strutture vaccinali, doppi turni nelle giornate festive e infine, l’imminente inizio della vaccinazione nelle scuole previsto per venerdì 28 gennaio, porterà senz’altro l’Alta valle del Tevere ad avere numeri sempre più alti rispetto alla media regionale”.

“Tutt’ora i vertici regionali sanitari stanno lavorando affinché si potenzi il personale sanitario nelle varie strutture – proseguono Baglioni e Belloni – in modo da evitare che queste vadano sottopressione per l’importante carico di lavoro quotidiano”.

“L’impegno della Lega nel portare all’attenzione della regione i problemi del territorio è costante – concludono i due leghisti – e queste sono le risposte concrete che vengono date ai cittadini.”