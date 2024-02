Auto si ribalta in via Colombo a Umbertide, ferito conducente

Auto si ribalta – Intorno a mezzanotte di oggi, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti in via Colombo ad Umbertide per un incidente stradale che ha visto coinvolgersi un’auto.

L’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo fuori strada. Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Umbertide per i rilievi dell’incidente e per la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto interessato.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri. Non si esclude che la velocità sostenuta possa aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e ha permesso di estrarre il conducente dall’auto e di affidarlo alle cure del personale sanitario. I Carabinieri hanno invece provveduto a regolare il traffico e a effettuare i rilievi del caso.

L’incidente ha destato molta apprensione tra i residenti della zona. La strada interessata è molto trafficata, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla guida e a rispettare i limiti di velocità.