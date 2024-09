Arte e danza contemporanea a Montone, mostra di Morganti al via

Sabato 28 settembre, la chiesa di San Francesco a Montone ospiterà l’evento “Tutto t’orna”, che inizierà alle ore 19. La serata vedrà l’inaugurazione della mostra dell’artista locale Luca Morganti, accompagnata da una performance di danza contemporanea e musica elettronica. La manifestazione, promossa dal Comune, si inserisce nel più ampio progetto culturale “Fuori Festival – Loving Arts”, sostenuto dal programma PR-FESR 2021-2027.

La serata sarà animata dalla danzatrice Valentina Moar, che eseguirà una performance sulle note del compositore Angelo Benedetti. La danza, in stretta connessione con l’installazione di Morganti, vuole esplorare il concetto di esperienza, suggerendo che il passato può tornare a influenzare il presente, portando nuova consapevolezza. Il titolo dell’evento, “Tutto t’orna”, richiama infatti questa riflessione sull’eterno ritorno e sull’importanza del vissuto.

La performance di Valentina Moar, basata su movimenti espressivi e carichi di significato, sarà il cuore della serata. Essa accompagnerà l’apertura della mostra di Luca Morganti, artista di Montone, che proporrà un’esposizione in perfetta sintonia con la storica cornice della chiesa di San Francesco. L’installazione di Morganti, pensata per dialogare con lo spazio sacro, si configura come un percorso artistico che invita il pubblico a riflettere su temi come il tempo e la memoria. L’esposizione, una personale di Morganti, non sarà limitata all’evento di sabato: resterà aperta al pubblico per oltre un mese, offrendo l’opportunità a visitatori e appassionati d’arte di esplorarla anche in seguito.

L’evento “Tutto t’orna” si inserisce all’interno del progetto culturale Fuori Festival – Loving Arts, finanziato attraverso i fondi europei PR-FESR 2021-2027. In particolare, il sostegno proviene dalla Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4, che prevede l’appoggio a progetti nel settore dello spettacolo dal vivo. Questo finanziamento ha permesso di concretizzare un’iniziativa che unisce arti visive e performative, proponendo un’offerta culturale completa e coinvolgente per il pubblico locale e per i visitatori.

Il Comune di Montone ha fortemente voluto questo evento, che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la cultura e il talento locale. “Tutto t’orna” rappresenta un’opportunità per il territorio di valorizzare le sue eccellenze artistiche, sia attraverso la figura di Luca Morganti, già noto per le sue opere d’arte contemporanea, sia con la partecipazione di artisti di rilievo come Valentina Moar e Angelo Benedetti.

La manifestazione promette di offrire una serata ricca di suggestioni visive e sonore, creando una perfetta sinergia tra le diverse forme d’arte. Il pubblico potrà godere di un’esperienza unica, capace di intrecciare passato e presente, in un gioco continuo di rimandi e risonanze. L’evento vuole essere un invito a riflettere sul tempo e sulla memoria, elementi chiave dell’opera di Morganti e della performance di Moar.

La mostra di Luca Morganti rimarrà aperta al pubblico anche dopo la serata inaugurale, offrendo la possibilità di una visita più tranquilla e approfondita nei giorni successivi. Gli interessati avranno dunque l’occasione di esplorare l’installazione artistica fino alla fine di ottobre, con date e orari di apertura che saranno comunicati dall’amministrazione comunale.