La mostra “Territorio, natura e dintorni” celebra il salone nazionale

Città di Castello, 1 novembre 2025 – Il Salone nazionale del tartufo bianco pregiato si arricchisce quest’anno di un protagonista d’eccezione: Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo, entra nell’immaginario collettivo della rassegna artistica “Territorio, natura e dintorni di Città di Castello”, aperta fino a domani nelle storiche sale di palazzo del Podestà. Trifole profumate e preziose vengono così rappresentate come gioielli da ammirare e preservare, protagoniste di storie e furti d’autore, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani, Comune di Città di Castello.

Dopo i celebri Simpson e i loro irresistibili personaggi, anche Lupin diventa il simbolo di un ideale “colpo artistico”: lo racconta la pittrice Roberta Rubellini, tifernate con una passione profonda per il colore e il disegno, che espone “Operazione Bianco Pregiato – Il colpo più profumato di Lupin”. L’opera, un acrilico su tela di medie dimensioni, nasce dalla fantasia dell’artista subito dopo l’invito della curatrice Donatella Masciarri. “Ho immaginato Lupin alle prese con il suo colpo più audace: rubare il tartufo bianco, prezioso e desiderato da tutti, oltre che simbolo di questo territorio”, racconta Rubellini, che riesce a fondere ironia, attualità e valore commerciale in un solo quadro.

La mostra è anche solidarietà e condivisione, Roberta Rubellini presenta infatti una seconda opera, realizzata insieme a Diego della Rina, con cui forma il duo Happy Wandering Artist. L’opera raffigura la piazza di Città di Castello durante il concerto del 1° maggio, colma di musica, balli e festa: un omaggio all’energia collettiva e alla città che la ispira. Tutti i proventi della vendita delle opere vanno a sostegno del progetto “Ragatte di Strada”, che si occupa di gatti randagi e abbandonati, così che l’arte che diventa gesto concreto di cura e attenzione.

La rassegna, organizzata dal “Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria” e curata da Donatella Masciarri, resterà aperta nelle sale di palazzo del Podestà fino a domenica 2 novembre, con orari estesi per accogliere pubblico e appassionati.

Sabato 1 novembre, le piazze della città ospiteranno l’estemporanea di pittura “tuber magnatum”, dove grandi artisti creeranno dal vivo le loro opere dedicate al celebre tartufo. Al termine della manifestazione verranno premiate le creazioni più suggestive.

Per ulteriori informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato, consultare il portale ufficiale della manifestazione, del Comune e dei canali turistici di Città di Castello.