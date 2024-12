Approvato il liceo sportivo ad Umbertide

Approvato il liceo sportivo – La Giunta regionale ha approvato l’istituzione di un indirizzo sportivo presso il liceo Da Vinci di Umbertide, un’iniziativa che rappresenta un passo cruciale per rispondere alle richieste di ampliamento dell’offerta formativa nell’Alto Tevere. Il nuovo corso sarà operativo dal prossimo anno scolastico, offrendo agli studenti un’ulteriore possibilità educativa in linea con le esigenze del territorio.

L’annuncio è stato dato al termine della riunione odierna della Giunta, che ha approvato il Piano per l’offerta formativa e il Piano per il dimensionamento scolastico. L’indirizzo sportivo è il risultato di un lavoro congiunto tra Regione, Provincia di Perugia e comunità locale, che da anni sollecitavano la creazione di nuove opportunità formative.

Michele Bori, consigliere del Partito Democratico, ha sottolineato come questa decisione rappresenti un’importante risposta alle esigenze espresse dai cittadini: “Finalmente l’Alto Tevere può contare su un’istituzione scolastica che valorizza le competenze sportive e arricchisce il percorso formativo dei giovani. Un grande risultato frutto della collaborazione tra amministrazioni locali e Regione”.

Il ruolo del liceo sportivo

L’attivazione di questo indirizzo non solo amplia l’offerta scolastica, ma risponde anche a una crescente richiesta di percorsi educativi che integrino istruzione teorica e pratica sportiva. Il liceo sportivo offrirà agli studenti strumenti per sviluppare competenze in ambito atletico, insieme a una solida preparazione accademica, aprendo nuove prospettive professionali e accademiche.

L’istituto Da Vinci di Umbertide, già noto per la sua eccellenza didattica, si prepara a diventare un punto di riferimento per l’educazione sportiva in Umbria. Le strutture esistenti saranno integrate con nuovi spazi e attrezzature, favorendo un ambiente ideale per l’apprendimento e la pratica sportiva.

La visione regionale

Fabio Barcaioli, assessore regionale, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo provvedimento nasce dall’ascolto delle istanze del territorio e dalla volontà di promuovere una scuola inclusiva e moderna. Ringrazio la presidente Proietti e tutti gli assessori per il lavoro di squadra che ha reso possibile questa decisione”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia della Regione Umbria, volta a garantire un’offerta formativa diversificata e di qualità, capace di rispondere alle sfide educative e sociali contemporanee. Il liceo sportivo, infatti, rappresenta non solo un’opportunità per gli studenti, ma anche un investimento sul futuro del territorio, rafforzando il legame tra scuola e comunità.

Una risposta alle esigenze del territorio

La decisione di istituire un indirizzo sportivo a Umbertide è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che da anni chiedeva un potenziamento delle opportunità educative. La Provincia di Perugia aveva espresso parere favorevole al progetto, riconoscendone il valore per il territorio dell’Alto Tevere.

“È un segnale concreto dell’attenzione che la Regione dedica ai territori”, ha aggiunto Bori. “Questo indirizzo permetterà ai giovani di crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale e culturale, contribuendo allo sviluppo della nostra comunità”.

L’avvio del liceo sportivo rappresenta, dunque, un traguardo significativo per l’Alto Tevere, un territorio che da tempo sollecitava maggiore attenzione alle sue esigenze educative e sociali.

Con il via libera della Giunta regionale, l’Alto Tevere si appresta a inaugurare una nuova fase per il suo sistema scolastico, dove sport ed educazione andranno di pari passo per formare cittadini e atleti del futuro.