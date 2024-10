Annalisa Mierla: “Umbertide merita rappresentanza in Regione”

Annalisa Mierla, candidata di Fratelli d’Italia per il Consiglio regionale dell’Umbria, ha ufficialmente lanciato la sua campagna elettorale, presentando il suo programma con obiettivi chiari: accelerare la ricostruzione post-sisma di Umbertide, completare le infrastrutture di trasporto e migliorare la sanità locale. La candidata ha espresso l’importanza di una rappresentanza diretta in Regione per affrontare in modo efficace le sfide che il territorio dell’Alta Valle del Tevere continua ad affrontare.

Parlando durante l’inaugurazione del suo comitato, Mierla ha sottolineato come sia fondamentale “difendere il territorio” a un livello istituzionale più elevato. “La ricostruzione post-sisma è ancora incompleta,” ha dichiarato la candidata, “non possiamo permetterci di abbassare la guardia.” Ha inoltre evidenziato il valore dei fondi già investiti per la ristrutturazione di edifici pubblici, come le scuole, nella frazione di Pierantonio, dove sono stati impiegati oltre 5 milioni di euro per garantire agli studenti di rientrare nelle strutture scolastiche. “Difendere questi progressi è essenziale per il futuro della nostra comunità.”

Obiettivi di Ricostruzione e Progetti Incompleti

Secondo Mierla, la ricostruzione post-terremoto rappresenta una priorità assoluta. Se eletta, intende lavorare per ottenere ulteriori finanziamenti per completare il progetto, senza lasciare nulla di incompiuto. Ha spiegato che, sebbene una parte della struttura fisica sia stata ricostruita, mancano ancora risorse finanziarie sufficienti per assicurare la completa riqualificazione delle aree colpite. “Non voglio limitarmi a passare il tempo in Regione, ma essere attivamente impegnata nel garantire risultati per Umbertide e le zone circostanti.”

Mierla ha citato l’importanza della rappresentanza regionale per sostenere la voce del comune nei programmi di ricostruzione: “Troppo spesso sentiamo parlare dei territori più centrali del cratere del sisma, ma Umbertide merita altrettanta attenzione.” Ha poi elogiato il lavoro già svolto per il ritorno dei bambini di Pierantonio nelle aule scolastiche in meno di un mese dall’evento sismico e si è detta pronta a portare avanti questo impegno. “Abbiamo fatto un grande passo, ma è solo l’inizio: la scuola è solo uno degli edifici pubblici che necessita di una riqualificazione completa e sicura.”

Infrastrutture e Collegamenti

Uno dei punti centrali del programma di Annalisa Mierla riguarda il trasporto pubblico e le infrastrutture locali. Durante l’intervento, ha lamentato il disagio che i cittadini di Umbertide devono affrontare a causa dell’interruzione del servizio ferroviario diretto. Attualmente, i residenti devono scendere a Città di Castello e proseguire in autobus, un disagio che si protrae da troppo tempo. “Il nostro obiettivo è ripristinare la continuità del servizio ferroviario. I cittadini non possono essere costretti a fare cambi di mezzo quando sarebbe possibile un servizio diretto. Chiederemo con forza alla Regione un intervento concreto.”

Mierla ha poi sottolineato l’importanza della linea ferroviaria per la mobilità e per lo sviluppo economico della zona: “Un servizio ferroviario efficiente è cruciale non solo per i pendolari ma anche per incentivare il turismo e il commercio locale.”

Sanità e Servizi di Comunità

La sanità è un altro tema centrale per Mierla, che ha espresso la volontà di difendere e migliorare i servizi sanitari per i cittadini di Umbertide. Tra i progetti prioritari, ha citato la protezione e l’ampliamento dell’ospedale locale e delle case di comunità. Ha lodato il lavoro svolto fino a oggi dalla casa di comunità di Umbertide e si è impegnata a promuovere una riorganizzazione del sistema sanitario regionale. “La nostra casa di comunità è un esempio positivo di servizio ben organizzato, ma serve una maggiore conoscenza da parte dei cittadini e risorse per mantenere alto il livello del servizio.”

Mierla ha inoltre parlato della necessità di finanziare il piano di protezione civile, approvato ma ancora carente di fondi. Questo progetto, a suo dire, è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e prevenire danni in caso di future calamità. “Abbiamo una buona struttura, ma senza risorse adeguate resta incompleta, proprio come avviene per la ricostruzione post-sisma.”

Politiche Sociali e Inclusione

In qualità di assessore ai Servizi Sociali di Umbertide, Mierla si è occupata di numerose iniziative a sostegno delle persone con disabilità e intende portare questo modello di assistenza a livello regionale. “Abbiamo sviluppato un sistema di gestione inclusivo e accessibile per la disabilità e per il supporto alle associazioni locali. Intendo esportare questo approccio in altre città dell’Umbria.”

Mierla ha ricordato che il lavoro sociale fatto ad Umbertide è il risultato di un forte impegno per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e che questo rappresenta un punto centrale del suo impegno politico: “Le esigenze dei cittadini devono essere rappresentate e sostenute in Regione per migliorare la qualità della vita di tutto l’Altotevere.”

Turismo e Promozione del Territorio

Mierla ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla giunta regionale in tema di promozione turistica e ha sottolineato l’importanza di proseguire su questa strada. Grazie all’impegno dell’assessore Paola Agabiti, il marchio Umbria ha guadagnato visibilità a livello nazionale, e Mierla si è detta determinata a promuovere ulteriormente il potenziale turistico di Umbertide e del resto dell’Alta Valle del Tevere. “Il turismo è una risorsa fondamentale per l’Umbria, e con una promozione adeguata possiamo portare benefici economici e nuove opportunità di lavoro.”

Appello agli Elettori

Chiudendo l’intervento, Mierla ha invitato i cittadini a sostenerla per permetterle di rappresentare i loro interessi in Regione, ribadendo l’importanza del voto per consentire ai rappresentanti locali di fare sentire la loro voce e promuovere un vero cambiamento. “Come un calciatore deve fare gol per mantenere il suo posto in squadra, anch’io ho bisogno del sostegno della comunità per poter portare a termine il lavoro iniziato,” ha concluso Mierla, ricordando che gli elettori potranno votarla scrivendo semplicemente il suo cognome sulla scheda elettorale.