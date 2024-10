Annalisa Mierla lancia la campagna elettorale a Umbertide

Sabato 26 ottobre Annalisa Mierla ha inaugurato la sua sede elettorale in via Garibaldi, avviando ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Vice sindaco dal 2018, Mierla, candidata con Fratelli d’Italia a sostegno della presidente uscente Donatella Tesei, ha evidenziato come Umbertide e l’Alta Valle del Tevere necessitino di rappresentanza in Regione.

All’evento, oltre a numerosi cittadini, erano presenti figure di rilievo come il senatore Francesco Zaffini, il sottosegretario Emanuele Prisco e l’eurodeputato Marco Squarta. “Mi candido – ha dichiarato Mierla – per riportare Umbertide in Regione e portare avanti tre punti chiave: ricostruzione post-sisma, infrastrutture ferroviarie e difesa della sanità territoriale”.

Ricostruzione post-sisma

Mierla ha sottolineato che la gestione dell’emergenza terremoto ha garantito fondi per cinque milioni di euro a Umbertide, ma ha ribadito l’urgenza di completare la ricostruzione, con l’obiettivo di portare una prima gru a Pierantonio. “Non accetto lezioni da chi, nel 1997, ha costretto gli studenti di Pierantonio a un decennio in edifici inadatti”, ha aggiunto Mierla, facendo riferimento alla criticità della struttura scolastica locale, ancora oggi soggetta a mutui onerosi.

Trasporti e mobilità

Altro punto focale per la candidata è il miglioramento del trasporto ferroviario. “Non è accettabile – ha dichiarato – che Umbertide sia sprovvista di un collegamento ferroviario diretto con Perugia. Intendo lavorare per ristabilire un servizio ferroviario che garantisca spostamenti adeguati e continuità ai cittadini umbertidesi”.

Sanità territoriale

Sulla sanità, Mierla ha ribadito l’importanza di difendere l’ospedale di Umbertide e di mantenere efficienti i servizi sanitari locali. Ha lodato le recenti azioni del centrodestra per risanare la gestione sanitaria regionale, dichiarando che il lavoro è stato solo avviato e che richiede continuità per ottenere risultati concreti.

Supporto e dichiarazioni dei vertici FdI

Durante l’evento, il sindaco Luca Carizia ha espresso sostegno per la candidatura, ricordando i risultati conseguiti in sei anni di amministrazione comunale. Il senatore Zaffini ha enfatizzato i progressi nella sanità, in particolare per l’Istituto Clinico Tiberino, definito ora un “fiore all’occhiello” grazie al risanamento portato avanti dal centrodestra.

L’onorevole Marco Squarta ha elogiato Mierla come una leader che sa ascoltare i bisogni del territorio, evidenziando il suo impegno anche personale nella gestione post-sisma. “Votate Annalisa – ha dichiarato Squarta – perché incarna i valori di Fratelli d’Italia ed è in grado di rappresentare al meglio Umbertide in Regione”.

Obiettivi regionali e nazionali

Il sottosegretario Prisco ha sottolineato il valore strategico della candidatura di Mierla sia per Umbertide che per l’intera Umbria, ricordando come con Tesei la regione abbia visto una crescita nei settori del turismo e dell’occupazione. “Il 17 e 18 novembre saranno decisivi – ha dichiarato Prisco – non solo per Umbertide, ma anche per mantenere la stabilità della Regione e consolidare il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale sotto la guida di Giorgia Meloni”.

L’apertura della sede elettorale segna così l’inizio di una corsa politica che mira a restituire a Umbertide una presenza attiva in Consiglio Regionale e a proseguire il lavoro su infrastrutture, sanità e sviluppo post-sisma.