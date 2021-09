Chiama o scrivi in redazione

Anche Città di Castello verso le elezioni amministrative

Il Servizio Elettorale ricorda che è fissata per venerdì 3 e sabato 4 settembre la scadenza per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Gli uffici comunali osserveranno specifici orari di apertura al pubblico al fine di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

L’Ufficio Elettorale sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre. L’Ufficio Elettorale e la Segreteria Generale saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 3 settembre e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 4 settembre.