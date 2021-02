“Mi manchi come un concerto” a città di castello: comune e festival nazioni vicini ai lavoratori dello spettacolo. “anche nella pandemia, non dimentichiamo il ruolo della musica e della cultura nel fare piu’ bello il mondo”.

Anche Città di Castello aderisce all’iniziativa “Mi manchi come un concerto”, un format di replica ideato da Edoardo Guarducci di Atmo sulla base dell’opera dell’artista Gabirele Milani, fotografata da Francesco Luongo.

Il manifesto riproduce un’opera di street art, ormai diventata virale sui social di tanti artisti italiani ed internazionali, è dedicata ai lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dallo stop agli eventi per l’Emergenza sanitaria.

negli spazi esterni allo stadio Bernicchi, dove il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli hanno spiegato il senso di questa adesione: “Purtroppo specialmente nelle ultime settimane il prezzo di vite umane che stiamo pagando all’Emergenza è troppo alto, potremmo correre il rischio di rinunciare ad avere desideri in rispetto di chi sta subendo la perdita di parenti, amici.

Questo manifesto ci ricorda che, anche nella solidarietà e nella vicinanza a chi soffre, non dobbiamo perdere di vista le corse belle della vita, il piacere di un concerto, che più in generale, significa il valore della cultura nel rendere migliori le nostre esistenze. Inoltre non dimentichiamo che i lavoratori dello spettacolo, insieme a ristoratori e esercizi pubblici, sono tra le categorie più colpite dal distanziamento sociale”.