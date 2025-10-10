Altotevere apre la campagna abbonamenti con due formule

Novità hospitality e tribuna premium per i tifosi biancazzurri

La ErmGroup Volley Altotevere ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, confermando la propria presenza nel campionato di Serie A3 Credem Banca e introducendo formule pensate per valorizzare la passione dei sostenitori e il legame con il territorio. L’iniziativa, come sottolineato dall’amministratore delegato Claudio Bigi, rappresenta un ulteriore passo nel progetto di consolidamento della pallavolo ad alto livello in Alta Valle del Tevere.

Rispetto agli anni precedenti, la società biancazzurra propone due differenti modalità di adesione. La prima è la tradizionale “classica”, che a un costo di 70 euro prevede l’ingresso a tutte le gare interne e include in omaggio una t-shirt ufficiale del club. La seconda, più innovativa, è la formula “premium”, dal prezzo di 150 euro, che assicura un posto riservato nelle poltroncine della tribuna centrale e l’accesso esclusivo alla nuova sala hospitality, uno spazio pensato per accogliere i tifosi e gli ospiti in un contesto più conviviale e partecipato.

In concomitanza con il primo impegno casalingo della squadra, fissato per domenica 26 ottobre contro la Conad Reggio Emilia, è prevista anche l’inaugurazione ufficiale della palestra e della stessa area hospitality, con un evento in programma alle 18, un’ora prima del fischio d’inizio del match.

“Con questa doppia proposta – ha spiegato Bigi – vogliamo premiare la fedeltà dei nostri appassionati e, al tempo stesso, offrire un’esperienza più completa a chi vive la pallavolo come momento di condivisione e identità territoriale. Il nostro obiettivo resta quello di rendere l’Altotevere una realtà sempre più orgogliosa della propria squadra e dei valori sportivi che rappresenta.”

La campagna, che conferma l’attenzione del club alla comunità locale, riflette un modello gestionale che unisce sport, socialità, inclusione e crescita collettiva. La società invita tutti gli appassionati a partecipare, sostenendo un progetto che ha saputo negli anni coniugare risultati tecnici e coinvolgimento umano.

La fonte del comunicato è l’Ufficio stampa ErmGroup Volley Altotevere, che evidenzia come l’iniziativa punti a rinsaldare il rapporto tra squadra, pubblico e territorio in vista di una nuova stagione di entusiasmo e partecipazione.