“Altotevere al centro di politiche regionali grazie a lavoro Lega e Giunta Tesei”.

“L’Altotevere torna al centro delle politiche regionali grazie al lavoro della Lega e della Giunta Tesei”. A sottolineare i risultati ottenuti sono i segretari cittadini della Lega Alto Tevere, Giorgio Baglioni e di Umbertide, Daniele Tempobuono: “La messa in sicurezza della Sp 100 nel comune di Citerna, i 12 milioni di euro stanziati per il vecchio ospedale di Città di Castello, il rilancio dell’Istituto clinico tiberino di Umbertide, la realizzazione della Piastra logistica e i lavori alla galleria della Guinza in fase di appalto.

Grazie alla Giunta Tesei e all’impegno degli esponenti Lega dell’Altotevere in Parlamento e in Regione Umbria, il nostro territorio sta vivendo una fase di rilancio dopo decenni in cui la sinistra ha pensato all’Altotevere solo come uno sterile bacino di voti, anteponendo interessi di partito a quelli del territorio, creando isolamento infrastrutturale e impoverimento del tessuto economico locale. Con il nuovo governo di centrodestra a trazione Lega il vento è notevolmente cambiato – affermano Baglioni e Tempobuono.

Poche settimane fa la Regione ha firmato un protocollo di intesa per la messa in sicurezza della Sp 100 nel tratto Pistrino Fighille, nel comune di Citerna, da anni triste teatro di incidenti mortali. Una battaglia vinta grazie a quella filiera politica che parte dall’Amministrazione comunale di Citerna, con il sindaco Enea Paladino insieme al comitato ‘Sp100 sicura’ e arriva a consiglieri e assessori regionali Lega. Stesso discorso vale per il vecchio ospedale di Città di Castello, un biglietto da visita indegno per il nostro capoluogo. Finalmente, dopo anni di battaglie, sono stati stanziati 12 milioni di euro destinati al recupero e alla valorizzazione del complesso. A Umbertide, dopo la rielezione del sindaco Lega Luca Carizia, numeri positivi arrivano dall’ex Prosperius (oggi azienda a maggioranza pubblica), in termini di occupazione, bilancio ed investimenti: risultati ottenuti grazie all’impegno congiunto dei vari livelli istituzionali e politici.

In tal senso vogliamo sottolineare i passi in avanti compiuti per la realizzazione della Galleria della Guinza, battaglia storica dell’On. Riccardo Augusto Marchetti, i cui lavori sono oggi in fase di appalto. C’è ancora molto da fare dopo anni di immobilismo e isolamento provocati dalla sinistra – concludono i due segretari – Continueremo a rispondere alle problematiche cittadine con la stessa determinazione e impegno che in questi anni ci hanno portato a ottenere risultati importanti per la crescita del territorio”.