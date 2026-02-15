Alimentazione: al via il progetto Food Lab alla Bufalini

Il Servizio Civile rilancia il benessere a Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO, 16 -02-2026 – L’educazione ai corretti stili di vita diventa il perno centrale di una nuova, imponente manovra sociale nel territorio umbro. L’ASP “Giovanni Ottavio Bufalini” ha ottenuto il via libera per il programma di Servizio Civile Universale denominato “Food Lab”, un’iniziativa ambiziosa che per dodici mesi vedrà schierati 47 giovani volontari. L’obiettivo è tessere una rete di consapevolezza nutrizionale che unisca le generazioni, dai piccoli atleti della zona fino ai cittadini più longevi, promuovendo una cultura del cibo che sia al contempo salutare e rispettosa dell’ambiente.

Il cuore pulsante del programma si divide in due direttrici speculari ma connesse. Da un lato troviamo “Food Lab Junior”, un’azione massiccia che impegnerà 39 volontari all’interno delle associazioni sportive dilettantistiche locali. Qui, la missione è fornire strumenti concreti per contrastare la disinformazione alimentare e l’abuso di integratori, spesso figli di miti pericolosi nel mondo dello sport. Dall’altro lato, “Food Lab Senior” si concentrerà sulla terza età con 8 operatori dedicati. In questo caso, il cibo non è solo nutrimento, ma uno strumento di prevenzione contro la fragilità senile e un potente antidoto all’isolamento sociale, valorizzando la filiera corta e i prodotti del territorio.

Ciò che rende questo progetto un modello di riferimento è la densità delle collaborazioni attivate. Una sinergia che coinvolge ben 25 enti diversi, tra cui spiccano realtà educative, club sportivi e botteghe del commercio equo. I volontari del Servizio Civile non saranno semplici esecutori, ma veri e propri facilitatori culturali. Grazie a una formazione specifica su nutrizione sportiva e sostenibilità, saranno in grado di raggiungere oltre 800 giovani atleti, entrando negli spogliatoi e nelle case delle famiglie per trasformare la teoria in pratica quotidiana.

L’ASP Bufalini non è nuova a queste sfide. Come sottolineato dal presidente Giovanni Granci, l’istituzione sta consolidando una strategia di lungo periodo che vede nella formazione professionale e sociale un unico grande ecosistema. Questo nuovo tassello si affianca infatti a progetti già operativi come “Mi metto in gioco”, portando a 144 il numero totale di persone coinvolte in percorsi di cittadinanza attiva e promozione del benessere. La finalità ultima è la costruzione di una comunità più resiliente e informata, capace di scegliere il proprio futuro partendo da ciò che mette nel piatto.

Di seguito gli enti coinvolti:

Sedi Food Lab Junior

ASD JUNIOR CASTELLO CALCIO

A.S.D. CERBARA

VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

C.N.A.T’99 – AMICI DEL NUOTO

A.S.D. ATLETICA LIBERTAS

INNOVAZIONE TERZIARIO Scarl-Impresa Sociale

ASSOCIAZIONE “TRECALCI”

TIFERNO PALLACANESTRO A.S.D.

A.S.D. AGAPE 2000

A.S.D. MADONNA DEL LATTE

LA BOTEGUITA

AC CITTA’ DI CASTELLO SSDARL

CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD

SCUOLA PARITARIA SACRO CUORE

A.S.D. VIS FOLIGNO

ATLETICA UMBERTIDE

ASD FORTEBRACCIO DA MONTONE

UNIONE CICLISTICA CITTA’ DI CASTELLO

TOP GYM PERSONAL STUDIO SSD

ASD JUNIOR CARPINE MAGIONE

PALLAVOLO TRESTINA ASD

Sedi food lab senior

FIORE VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “GENITORI OGGI”

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO

FONDAZIONE CREUSA BRIZI BITTONI

Investire oggi sull’educazione alimentare dei ragazzi significa prevenire patologie croniche e abitudini errate che graverebbero sul futuro sistema sanitario. Parallelamente, l’attenzione dedicata agli anziani garantisce il mantenimento di un’autonomia psicofisica che è fondamentale per la dignità della persona. Food Lab si configura quindi come un vero laboratorio di futuro dove lo sport, il mangiar bene e il rispetto per la terra diventano i pilastri di una nuova socialità a Città di Castello e nei comuni limitrofi, dimostrando come il volontariato possa essere il motore di un cambiamento concreto e misurabile.