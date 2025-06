Alessandro Leveque nuovo presidente Fondazione CR C. Castello

Benedetti nominato vicepresidente, confermata la linea della continuità

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello ha nominato Alessandro Leveque nuovo presidente dell’ente. Vicepresidente è stato designato Angelo Benedetti. L’elezione si è svolta nel corso di una seduta in cui hanno partecipato tutti i componenti del consiglio: Maria Rita Bracchini, Luigi Schettino, Giovanni Cangi, Gianfranco Godioli, Angelo Benedetti, Tommaso Vannocchi e lo stesso Leveque. Il rinnovo delle cariche apicali si inserisce in un percorso segnato dalla volontà di continuità e da un rinnovato impegno nei confronti della comunità locale.

La Fondazione conferma la propria missione nel promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, mantenendo al centro l’interesse generale. Il nuovo presidente assume l’incarico con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente come punto di riferimento per le iniziative di utilità sociale nei comuni in cui è storicamente presente. Il consiglio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto negli anni precedenti dai vari consigli di amministrazione e dai presidenti che si sono succeduti, sottolineando l’alto valore umano e professionale delle figure che hanno guidato l’ente fino ad oggi.

Il nuovo assetto guida la Fondazione in una fase di consolidamento e rilancio, con l’intenzione di proseguire i progetti già avviati e di avviarne di nuovi, mantenendo l’ascolto del territorio come principio guida. Il consiglio ha ribadito la volontà di lavorare con responsabilità, apertura e trasparenza, valorizzando l’esperienza dei membri e le competenze messe a disposizione per la crescita collettiva. Il passaggio formale alla nuova presidenza è stato letto anche come occasione per rinnovare pubblicamente l’impegno a favore della comunità, con una visione che punta alla costruzione condivisa di valore sociale.

Alessandro Leveque, professionista di lungo corso nel settore medico, assume la presidenza con un profilo che unisce rigore scientifico, dedizione al servizio pubblico e attenzione alle relazioni umane. La sua carriera ha preso avvio nel 1987 come Ufficiale Medico presso la Legione Carabinieri di Perugia. Dal 1990 al 1994 ha operato come Medico fiduciario della Polizia di Stato, mentre parallelamente esercitava come libero professionista in ambito convenzionato, con un focus su endocrinologia, malattie metaboliche e scienza dell’alimentazione.

Tra il 1989 e il 2012 ha ricoperto ruoli dirigenziali in strutture sanitarie private, mantenendo una costante attenzione all’equilibrio tra innovazione terapeutica e centralità del paziente. È stato Medico di Medicina Generale a Spoleto e ha iniziato a lavorare in nefrologia nel 1993 presso l’Ospedale di Città di Castello. Ha successivamente diretto la Struttura Semplice di Dialisi della stessa Unità Operativa, per poi assumere la guida aziendale della Nefrologia e Dialisi nella ASL 1 nel 2007. A partire dal 2013, ha diretto la Struttura Semplice Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi per gli ospedali dell’emergenza-urgenza.

Nel 2016 ha vinto il concorso pubblico per la direzione dell’Unità Operativa di riferimento, ruolo che tuttora ricopre. Durante la sua carriera, Leveque ha sempre promosso un approccio umanistico alla medicina, centrato sull’ascolto, la personalizzazione dei trattamenti e la qualità della vita dei pazienti, sostenendo una visione integrata tra competenza tecnica, innovazione e dimensione relazionale.

La scelta della sua figura alla guida della Fondazione evidenzia la volontà di coniugare esperienza e sensibilità sociale. Angelo Benedetti, che assume la carica di vicepresidente, si affianca a Leveque con un ruolo che rafforza ulteriormente la direzione condivisa dell’ente. Il nuovo consiglio d’amministrazione, compatto e coeso, intende operare nel solco di una gestione responsabile e trasparente, aperta al dialogo con istituzioni, associazioni e cittadini.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, prosecuzione storica dell’omonima Cassa fondata nel 1855 e riconosciuta nel 1862 dallo Stato italiano, è un ente senza fini di lucro dotato di autonomia gestionale. La sua attività si concentra nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Montone, Citerna, Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina. Gli ambiti di intervento includono l’arte, la cultura, l’ambiente, l’istruzione, la ricerca scientifica, la sanità e il sostegno alle fasce deboli della popolazione.

L’ente conferma l’obiettivo di contribuire al benessere collettivo attraverso iniziative concrete e durature, investendo risorse in progetti che abbiano ricadute tangibili sul territorio. Con l’insediamento del nuovo presidente e vicepresidente, la Fondazione si prepara ad affrontare con determinazione le sfide future, rafforzando il legame con la comunità e rinnovando il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e condiviso.