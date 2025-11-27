Aldo Cazzullo porta a teatro il “Primo Italiano” Francesco

A Città di Castello un monologo su San Francesco tra fede e umanità

Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore e volto noto della televisione, torna a Città di Castello per una serata che unisce cultura, spiritualità e impegno sociale, presentando al Teatro degli Illuminati il volume dedicato a “Francesco. Il primo italiano”, pubblicato da HarperCollins in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo di Assisi. L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 21, su iniziativa della Caritas diocesana e del Comune di Città di Castello, con gli assessorati alla cultura e alle politiche sociali.​

Lo spettacolo avrà la forma di un monologo, in cui Cazzullo ripercorrerà la figura di San Francesco come simbolo universale di fraternità, creatività e modernità, sottolineando il profondo legame del santo con l’Umbria e con l’Italia contemporanea. Nel suo lavoro di saggista, Cazzullo insiste su Francesco come “primo italiano” per la forza innovativa del Cantico delle creature, per l’invenzione del presepe e per l’impatto decisivo che la sua esperienza ha avuto su arte, teatro e pittura, aprendo la strada a una visione dell’uomo al centro dell’universo, anticipatrice dell’umanesimo.​

La scelta di Città di Castello non è casuale: la città ha sempre riservato al giornalista un’accoglienza calorosa, con teatri pieni e un pubblico partecipe, e si prepara a un nuovo incontro segnato da stima e affetto reciproco. La serata si inserisce nel ricco cartellone di eventi che precedono il Natale, rafforzando il legame tra la comunità tifernate, la figura di Francesco e il racconto di uno dei più noti autori italiani di non-fiction.​

Sul piano sociale, l’evento assume un valore concreto: l’intero incasso sarà infatti devoluto alla Caritas diocesana per sostenere le iniziative contro l’emergenza abitativa, in un territorio dove l’ente ecclesiale è in prima linea accanto alle famiglie in difficoltà. Il direttore della Caritas, Gaetano Zucchini, insieme al sindaco Luca Secondi e alle assessore Michela Botteghi e Benedetta Calagreti, evidenzia come la serata unisca spettacolo, riflessione civile e solidarietà, trasformando il biglietto d’ingresso in un gesto di concreta vicinanza ai più fragili.​

I biglietti costano 15 euro per platea e primo, secondo e terzo ordine centrale, mentre il primo, secondo e terzo ordine laterale e il quarto ordine sono proposti a 10 euro. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 1 dicembre, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 al numero 075-8529613 e all’indirizzo teatro@comune.cittadicastello.pg.it; il botteghino del Teatro degli Illuminati sarà operativo dalle 18 nel giorno della rappresentazione. Una serata che promette di raccontare Francesco non solo come santo, ma come figura viva, “nostra contemporanea”, capace di parlare alla coscienza civile e spirituale del pubblico di oggi.