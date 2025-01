A Teatro degli Illuminati torna la stagione 2025 di Teatro Ragazzi e Teatro a Chilometri zero!



Con il nuovo anno al via due delle quattro rassegne promosse dall’Amministrazione comunale di Città di Castello al Teatro degli Illuminati: torna Teatro Ragazzi con sette spettacoli a partire da domenica 19 gennaio e Teatro Chilometri zero con 12 spettacoli e sei repliche al teatro Ore d’Oro di Trestina a partire dal 31 gennaio. “Il Teatro degli Illuminati è sempre più un polo delle attività culturali”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato le compagnie teatrali: “la crescita di Teatro Ragazzi e Teatro a Chilometri zero conferma il momento felice che sta vivendo il movimento locale del teatro e l’importanza che anche le famiglie stanno dando all’educazione al teatro. In tre anni siamo arrivati a 25 spettacoli: sette per Teatro ragazzi, di cui 4 della rassegna di burattini “Teste di Legno” che apre il cartellone a cura di Politheater, e ben 18 per Teatro a chilometri zero, la rassegna delle compagnie locali che interesserà anche Trestina con sei repliche.

“Il teatro – ha proseguito Botteghi – è un settore in cui il comune sta investendo tanto e i risultati sono gli occhi di tutti: oltre a TR e TK0, i sold out della Stagione di prosa, le numerose rappresentazioni di soggetti locali, la quarta stagione, la terza edizione di Scuole a Teatro, che presenteremo a breve. Da quest’anno il teatro sarà anche nel territorio grazie alle repliche previste al Teatro Ore d’oro di Trestina, un modo per dare a tutte le famiglie e a tutti i cittadini la possibilità di accedere a questa forma di cultura e anche per ovviare alla capienza, ormai sempre troppo contenuta, del Teatro rispetto alla domanda che viene dagli spettatori. Ringrazio tutti i soggetti che hanno partecipato: Politheater, Teatro dei 90- Le porte, Il Castellaccio, Compagnia teatrale Suppergiù, Teatro speciale di Valentina Martinelli, Gruppo teatrale San Leo Bastia, Astra APS, Il Tavolino di Lerchi, Medem ASP, Panni Stesi, Jacopo Falchi, I freghi della Badia, Nuvole Passeggere”.

Il programma. Domenica 19 gennaio prende il via la stagione di Teatro Ragazzi con la rassegna di teatro di figura "Teste di legno 2025", direzione artistica di Politheater, con la compagnia pugliese Nina Theatre con lo spettacolo "Mettici il cuore"; domenica 2 febbraio tocca al Teatrino dell'Es che presenta "Il pranzo di Arlecchino", alle 17.30. Domenica 9 febbraio alle ore 17.30 Fontemaggiore/Il Laborincolo vi aspetta con "Cracra' punk". Domenica 16 febbraio alle ore 17.30 Teatro delle dodici lune presenta "Il buono, lo gnomo e il cattivo". Domenica 9 marzo alle ore 15.30 e replica alle ore 17.30 Il Castellaccio, in collaborazione con Studio Danza di Rita e Roberta Giubilei, presenta "Ladro ma non troppo". Domenica 16 marzo Astra APS vi aspetta con "Le letture rampanti" alle 17.30. Il cartellone termina domenica 23 marzo con Medem APS, con doppia rappresentazione, 15.30 e 17.30, prosegue con lo spettacolo "Tacco e punta, l'avventura è pronta!". Invece per quanto riguarda la rassegna Teatro a Chilometri zero l'esordio della stagione 2025 sarà con il gruppo teatrale di San Leo Bastia, in scena venerdì 31 gennaio alle 21.00 con "L'elisir del frate", replica sabato 15 marzo alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina; secondo appuntamento venerdì 7 febbraio ore 21.00 insieme ad Astra APS e "Gli occhi di Lotte", replica venerdì 28 febbraio alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina. Sabato 15 febbraio alle 21.00 Il tavolino di Lerchi presenta "…A tutta birra!". Venerdì 7 marzo alle 21.00 Medem Aps mette in scena "Barbara non è qui", replica giovedì 13 marzo alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina; venerdì 14 marzo alle 21.00 sarà la volta di Panni Stesi con "La spia"; venerdì 21 marzo alle 21.00 Jacopo Falchi presenta "Basta la parola. Pillole poetiche per andare di spirito", replica sabato 22 marzo alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina. I Freghi della Badia si ripropongono sabato 29 marzo ore 21.00 con lo spettacolo "A rubé poco se va n'galera". Venerdì 4 aprile alle ore 21.00 e replica sabato 5 aprile alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina, Nuvole Passeggere presentano "Il contrattino". Venerdì 11 aprile alle ore 21.00 Teatro dei 90- Le Porte presenta lo spettacolo "Sala d'attesa". Il gruppo di teatro "Il Castellaccio" presenta "Non tutti i ladri vengono per nuocere" sabato 12 aprile, ore 21.00. La compagnia teatrale Suppergiù giovedì 24 aprile alle 21.00 presenta "Anche la materia… s'atacca!", replica domenica 27 aprile alle ore 21.00 a Teatro Ore d'oro di Trestina. Chiude il cartellone l'Associazione CO.FA.D, in collaborazione con Associazione Luce ETS, con "La porta e i quattro regni" sabato 3 maggio, ore 21.00. Info: per prenotazione il riferimento è il numero telefonico che si trova nella locandina pubblicata sul gruppo FB Città di Castello Cultura e sulla pagina Instagram Città di Castello Cultura. Telefono: 075-8523171, email: cultura@comune. cittadicastello.pg.it.