Chiama o scrivi in redazione

A Città di Castello partono le vaccinazioni a scuola per oltre 1.500 bambini

“A Città di Castello venerdì 28 e sabato 29 gennaio inizieranno le vaccinazioni, che saranno aperte su base volontaria a oltre 1.500 bambini tifernati tra i 5 e gli 11 anni”. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Scolastiche Letizia Guerri, spiegando che “saranno tre le scuole individuate all’interno dei plessi tifernati: La Tina, San Filippo e Alberto Burri di Trestina”. “Gli iscritti al Secondo circolo didattico saranno i primi a poter ricevere la somministrazione dei sieri contro il Covid-19 da parte del team vaccinale attivato dall’Usl Umbria 1 e nei giorni successivi – anticipa Guerri – partiranno anche il Primo circolo didattico e l’Istituto comprensivo di Trestina”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

L’assessore sottolinea che “nel giro di pochissimo tempo l’efficace sinergia tra Comune, Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1, con l’impegno in prima linea del direttore Daniela Felicioni e della referente per la vaccinazione Covid-19 Francesca Cioccoloni, dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori dei due circoli didattici di Città di Castello e dell’istituto comprensivo di Trestina, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione, ha reso possibile raggiungere un obiettivo di fondamentale importanza”.

“Come da impegno preso insieme al sindaco Luca Secondi, le famiglie tifernati potranno vaccinare nella massima sicurezza i figli contro il Covid-19 in tempi ridottissimi e nel proprio territorio, rinunciando alle trasferte lontane”, spiega Guerri, aggiungendo che “i genitori hanno già iniziato a ricevere dai dirigenti scolastici e dall’Usl Umbria 1 le comunicazioni sulle modalità di prenotazione degli appuntamenti e la modulistica da inviare ad Usl Umbria 1 e presentare ai team vaccinali che opereranno nelle scuole”.