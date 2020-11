6000 euro di multa, sfrecciava a forte velocità, ma senza patente, e il covid?

La volante del Commissariato di Città di Castello durante il servizio di controllo del territorio, ha intercettato un’autovettura che le vie della città a velocità molto elevata. Gli operatori si sono messi all’inseguimento e, una volta raggiunta l’auto, hanno effettuato il fermo e il controllo del veicolo e del conducente. L’uomo è risultato essere un cittadino extracomunitario regolare sul territorio nazionale, che, dopo il controllo documentale, si è scoperto non aver mai conseguito la patente di guida.

Pertanto gli agenti procedevano prontamente al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e ad elevare tre sanzioni amministrative.

Lo stesso è stato contravvenzionato anche per non avere saputo dare giustificazione circa la presenza in strada oltre le ore 22:00 come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica.