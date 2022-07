Search for: Search Button

55esimo Festival delle Nazioni, successo per Noemi, ora arriva Luxurîa del Barcelona Flamenco Ballet

Noemi ieri sera ha inaugurato il 55° Festival delle Nazioni. Gremitissima piazza delle Tabacchine a Città di Castello, dove un pubblico emozionato, di tutte le età, ha applaudito l’artista romana apprezzando la sua splendida voce e il suo carisma. Un ottimo inizio per la manifestazione tifernate, che proseguirà la sua programmazione dedicata alla Spagna con lo spettacolo di flamenco Luxuria del Barcelona Flamenco Ballett, in programma domani sera nella stessa suggestiva location.

Luxurîa è il titolo dello spettacolo con le coreografie di David Gutiérrez e le musiche di Paula Reyes e dello stesso Gutiérrez che la compagnia Barcelona Flamenco Ballet presenterà al Festival delle Nazioni in prima italiana. Venerdì 8 luglio 2022 alle ore 21.30, nell’emozionante cornice di piazza delle Tabacchine a Città di Castello, la compagnia catalana proporrà una performance suggestiva, in equilibrio tra tradizione e istanze innovative, che vedrà in scena un nutrito e affiatato ensemble di artisti: la parte musicale sarà affidata a una formazione composta da Joel Luque Muñoz alla voce, Jordi Centeno Alfaro alla chitarra, Alejandro Martínez López al pianoforte, Alberto Garrido López alle percussioni e Rafael Palomares Soriano a flauto e sassofono. La coreografia sarà invece interpretata da un ensemble di sette ballerini: i due principali, vale a dire lo stesso David Gutiérrez Molina e Paula Sánchez Reyes; e poi Andrea Amaya Berge, María Bardolet Garcia, Claudia Martinell Farre, Estefanía Maiz Rubio, Alicia Reyes Gambin. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno di Acción Cultural Española AC/E.

Il Barcelona Flamenco Ballet è stato fondato nel 2017 dal giovane ballerino David Gutiérrez nella capitale catalana, dove tuttora risiede. Nonostante la sua breve storia, la compagnia ha già raccolto i suoi primi successi in patria come all’estero. Si è esibita infatti in alcuni dei teatri più importanti del mondo, come il National Center for the Performing Arts di Pechino, o in festival membri dell’European Festival Association (EFA), come ad esempio al Bustan International Festival of Music and Performing Arts in Libano. In Cina il Ballet ha portato a termine una tournée molto interessante, con venti spettacoli in quattordici città. Si è esibito anche in diverse occasioni in teatri come il Cesis Concert Hall in Lettonia e il Teatre Principal de Maó, il più importante teatro dell’opera spagnolo. Il nuovo spettacolo della compagnia, Luxurȋa, ha debuttato il 22 agosto 2021 al prestigioso Sibiu International Theatre Festival.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare online su vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Festival delle Nazioni situata nel centro storico della cittadina tifernate, in via Marconi 8a. La biglietteria sarà aperta fino a venerdì 8 luglio, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30. Contenuto il costo dei biglietti: 10,00 € per il terzo settore; 15,00 € per il secondo settore; 25,00 € per il primo settore.