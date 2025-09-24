Weekend di screening gratuiti a Palazzo Bufalini

Esami e prevenzione con gli Amici del Cuore il 27-28
In occasione della Giornata mondiale del cuore, Città di Castello ospiterà un fine settimana interamente dedicato alla prevenzione cardiologica con un programma di controlli gratuiti promosso dall’associazione “Gli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere”. L’iniziativa, che si svolgerà il 27 e 28 settembre al Punto prevenzione cav. A. Fiorucci, situato sotto il loggiato di Palazzo Bufalini, offrirà alla popolazione locale la possibilità di sottoporsi a un pacchetto completo di verifiche sanitarie eseguite da personale infermieristico volontario.
Sabato l’attività prenderà avvio dalle 8.30 fino alle 11.30, mentre domenica l’orario sarà dalle 9 alle 11. I cittadini potranno effettuare esami ematici per valutare glicemia, colesterolo e trigliceridi, oltre alla misurazione della pressione arteriosa e della saturazione di ossigeno. L’associazione ricorda che per ottenere dati più attendibili è raccomandato presentarsi con almeno due ore di digiuno.
L’iniziativa, sottolineano gli organizzatori, non sostituisce gli accertamenti clinici di laboratorio, ma rappresenta uno strumento utile per individuare precocemente fattori di rischio modificabili come ipertensione, ipercolesterolemia o alterazioni glicemiche. La prevenzione resta infatti la via più efficace per ridurre la diffusione delle patologie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di mortalità nei paesi industrializzati.
In linea con una tradizione ormai consolidata, al termine degli screening i partecipanti riceveranno un piccolo momento di convivialità al “Ba.Ci. Bar” di piazza Fanti, con cappuccino e prodotti da forno offerti come segno di accoglienza.
La due giorni di esami gratuiti, spiegano “Gli Amici del Cuore”, si inserisce in un percorso di lungo periodo che vede l’associazione impegnata da anni sul territorio dell’Alta Valle del Tevere. L’attività di volontariato sanitario comprende collaborazioni con le strutture ospedaliere, campagne di informazione sui corretti stili di vita e iniziative pubbliche per favorire la consapevolezza dei rischi legati alle malattie coronariche.
La partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione, ed è sufficiente presentarsi negli orari stabiliti con un documento di identità. Palazzo Bufalini, nel cuore del centro storico, offrirà una cornice facilmente accessibile e carica di valore simbolico grazie al punto prevenzione dedicato al cavaliere Fiorucci, figura ricordata per il suo impegno a favore della salute collettiva.
Commenta per primo