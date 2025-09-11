Weekend di eventi culturali tra musica, mostre e spettacoli

Città di Castello accoglie concerti, festival e inaugurazioni

Dall’11 al 14 settembre 2025 Città di Castello propone un fine settimana ricco di appuntamenti che intrecciano arte, musica, esposizioni e spettacoli, trasformando il centro storico e i suoi spazi culturali in un palcoscenico diffuso. Il calendario, diffuso dal Comune di Città di Castello, si apre giovedì 11 settembre con la chiusura della rassegna Estate in città: alle 21.30 Piazza Gabriotti ospiterà il concerto della Tiferno Blues Project con “Strade di blues”, un percorso musicale che ripercorre le origini arcaiche del genere, partendo dai brani di Robert Johnson per arrivare fino alle influenze moderne, passando attraverso il soul e il rhythm & blues di Otis Redding, Ray Charles e James Brown.

Sempre giovedì 11 settembre, l’Auditorium San Giovanni Decollato accoglierà l’antepenultimo appuntamento del Festival delle Nazioni: alle 21.00 Michel Bourdoncle proporrà al pianoforte “Un secolo di Francia prima e dopo le due guerre”, un recital che intreccia storia ed emozioni attraverso la musica.

Il programma proseguirà venerdì 12 settembre con un duplice focus: alle 11.00, a Palazzo Corsi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e il nuovo direttore della scuola di musica G. Puccini, Fabio Battistelli, presenteranno corsi, docenti e progetti per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, che punta sull’inclusività come principio guida, inaugurerà ufficialmente il mandato del maestro Battistelli. Nello stesso pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, e sabato 13 settembre dalle 10.00 alle 13.00, la scuola aprirà le porte per gli open day, occasione per famiglie e studenti di incontrare insegnanti, conoscere gli strumenti e approfondire le modalità didattiche.

Sempre venerdì, alle 21.00, la chiesa di San Domenico farà da cornice al concerto “Rachel Portman: A Portrait”, una coproduzione che vede la collaborazione del Festival delle Nazioni con Emilia Romagna, Veneto Festival de I Solisti Veneti e Ljubljana Festival.

Il fine settimana entrerà nel vivo con la Mostra del Cavallo, giunta alla 54ª edizione. L’evento, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre al parco Alexander Langer, prevede gare, spettacoli equestri di livello internazionale e uno spazio interamente dedicato ai bambini, curato da Poliedro Cultura. Le famiglie potranno cimentarsi in attività ludiche legate al mondo dei cavalli. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato alle 10.00 con la presenza delle autorità civili, militari, religiose e politiche.

Parallelamente, la città propone un ricco ventaglio di mostre. Alla Biblioteca comunale Carducci, nella sala Eliana Pirazzoli, è visitabile fino al 13 settembre la rassegna bibliografica “Scienza e natura nel mondo di Ulisse Aldrovandi”, che espone preziosi volumi del naturalista bolognese datati alla metà del XVII secolo. La mostra, che rientra nella valorizzazione del Fondo antico della biblioteca, può essere visitata dal lunedì al sabato secondo i consueti orari di apertura.

Sempre in tema di esposizioni, la libreria Paci in piazza Matteotti accoglie fino a venerdì 12 settembre “La Petite Bibliothèque Française – un’avventura editoriale tra Città di Castello e Francia”. Curata da Enrico Paci per l’Archivio Storico della Libreria Paci La Tifernate, l’esposizione ripercorre la storia della rivista mensile di lingua francese pubblicata dalla libreria editrice Paci dagli anni Quaranta al 1966.

Alla Pinacoteca comunale sono inoltre ospitate tre esposizioni temporanee. Nella Manica Lunga si trova “Oltre la geometria. La spiritualità nella pittura astratta” di Monia Romanelli, curata da Giorgio Bonomi con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura. Nell’Ala Nuova è invece visitabile “Ma s’Immagini”, un progetto che unisce venti ritratti fotografici di Enrico Milanesi con interventi artistici di Elio ed Emanuela Mariucci, creando un dialogo sperimentale tra fotografia e gesto creativo. Infine, nella Event Room, è allestita l’esposizione “Claudio Verna – costruire un’emozione”, curata da Giorgio Bonomi e Lorenzo Fiorucci, che approfondisce il percorso dell’artista attraverso opere di intensa suggestione.

Il circuito espositivo della Pinacoteca osserva i consueti orari di apertura, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, con chiusura il lunedì.

Completa il panorama culturale la mostra allestita a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio: “Metallica. Scultura in Italia 1947-2025”. L’esposizione, che chiude proprio in questo weekend, sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, offrendo l’ultima opportunità per ammirare un percorso che esplora quasi ottant’anni di ricerca artistica sulla scultura in Italia.

Il programma di questi giorni evidenzia la volontà della città di consolidare un’offerta culturale trasversale, capace di coinvolgere pubblici diversi, dagli appassionati di festival musicali ai visitatori di mostra, dalle famiglie attratte dagli eventi equestri agli studenti della scuola di musica. Un intreccio che rende Città di Castello un centro vivo e propositivo.