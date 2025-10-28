Volley Altotevere rafforza il legame con la comunità sportiva

Nuova palestra e sala hospitality inaugurate al palasport di San Giustino

L’inaugurazione di due nuovi spazi dedicati alla pratica e all’accoglienza segna un passo importante nella crescita del Volley Altotevere, che prosegue il proprio percorso di sviluppo non solo sul campo ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Domenica scorsa, alla vigilia della sfida interna della ErmGroup contro la Conad Reggio Emilia, il club ha presentato ufficialmente una nuova palestra completa di attrezzature e una moderna sala hospitality all’interno del palazzetto dello sport di San Giustino.

Come comunicato dalla società stessa, l’intervento rientra in un più ampio progetto di potenziamento infrastrutturale mirato a rendere il club un punto di riferimento sportivo e sociale per tutto l’Alto Tevere. Alla cerimonia, che ha preceduto il match valido per il campionato di Serie A3 Credem Banca, hanno partecipato il vicesindaco di San Giustino, Sara Marzà, il presidente del Volley Altotevere, Elena Gragnoli, e l’amministratore delegato Claudio Bigi, insieme a numerosi membri dello staff e ai soci del sodalizio biancazzurro.

La benedizione dei nuovi spazi è stata impartita dal parroco don Filippo Milli, che nel suo intervento ha richiamato il valore educativo della palestra come luogo d’incontro e crescita, dove l’attività fisica si intreccia con la costruzione di rapporti umani e di senso civico. A seguire, il taglio del nastro della sala hospitality ha offerto un momento conviviale, pensato per accogliere atleti, sponsor e sostenitori durante le gare casalinghe, nel segno dell’amicizia e del piacere di condividere una passione comune.

L’ambiente, ancora in fase di completamento sotto il profilo dell’arredo, sarà uno spazio d’incontro privilegiato per la comunità sportiva e imprenditoriale del territorio. La dirigenza del club — riferisce il comunicato diffuso dal Volley Altotevere — considera questo doppio investimento un tassello decisivo per il consolidamento non solo della propria immagine, ma anche della rete di relazioni che sostiene l’attività della squadra.

La giornata di domenica ha visto una partecipazione calorosa di tifosi e sponsor che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ritenendola un segno concreto dell’impegno del club a creare valore sociale oltre che risultati agonistici. Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida: sabato, in Sardegna, la ErmGroup sarà ospite del Sarroch per cercare la prima vittoria stagionale e dare continuità a un progetto sportivo che si alimenta, giorno dopo giorno, della forza della comunità che lo sostiene.