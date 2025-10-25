Vissani celebra il tartufo bianco a Città di Castello

Premio alla carriera e lezione di Vissani: il tartufo bianco protagonista

CITTÀ DI CASTELLO, 25 ottobre 2025 – Un ritorno in grande stile e una lezione di sapore autentico: il maestro Gianfranco Vissani, celebre chef pluristellato e ambasciatore delle eccellenze gastronomiche italiane, sarà protagonista della 45esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato.

Venerdì 31 ottobre, nella prestigiosa Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, Vissani sarà premiato con una targa alla carriera prima di salire in cattedra per una “lectio magistralis” dedicata agli studenti degli istituti superiori a indirizzo ristorazione di Città di Castello: un momento di formazione, racconto e passione che metterà al centro il tartufo bianco, simbolo del territorio e ingrediente principe della cucina di qualità.

Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato rappresenta un evento unico nel panorama enogastronomico italiano: per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre, il centro storico della cittadina umbra diventerà meta di buongustai, chef, appassionati di cultura culinaria e semplici visitatori, tutti attratti dal profumo inconfondibile della trifola e dalle numerose iniziative in cartellone tra show cooking, incontri, laboratori, menù a tema nei ristoranti cittadini, il villaggio dei sapori, proposte delle pro-loco e una ricca esposizione di prodotti agroalimentari a km zero.

La manifestazione, patrocinata da Comune, Regione Umbria e Camera di Commercio, mette in dialogo cucina, cultura e storia, rinnovando il legame che da 45 anni unisce Città di Castello al tartufo, raccontando una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, ma che punta anche su innovazione, valorizzazione del territorio e coinvolgimento dei giovani, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani, Comune di Città di Castello.

Vissani, che dopo 25 anni torna nella suggestiva sala dove fu protagonista di un pranzo-evento voluto dalla Regione Umbria, accoglie con entusiasmo il riconoscimento e l’incontro con chi sogna il futuro nei mestieri della ristorazione: “Ricevere questa targa mi onora e mi emoziona – afferma – e incontrare i giovani è sempre una responsabilità e una gioia. Devono avere sempre la testa sulle spalle, impegnarsi, essere presenti e apprezzare le eccellenze della nostra terra, a partire dal tartufo, dall’olio e dai prodotti che solo l’Umbria sa offrire. Bisogna rispettare la tradizione, perché la storia non si cancella mentre le mode passano”.

L’omaggio al tartufo bianco sarà anche racconto di esperienze: “Ieri sera ho gustato una tagliatella, un quadro di bontà con 20 grammi di trifola e una piccola noce di burro: l’essenza della nostra cucina”, racconta lo chef, sottolineando come il tartufo, prodotto straordinario e abbondante nelle campagne tifernati, sia il vero valore aggiunto, inimitabile e dallo straordinario fascino.

La rassegna si snoderà tra piazze, giardini, dimore storiche e luoghi di arte, offrendo incontri con maestri del gusto, chef, aspiranti cuochi e appassionati di enogastronomia. Il pubblico potrà degustare piatti al tartufo nei ristoranti aderenti, partecipare a laboratori, show cooking e scoprire le tipicità umbre nei villaggi dedicati.

Non mancheranno eventi culturali con presentazioni di libri, giornalisti, protagonisti della scena nazionale e internazionale che proporranno riflessioni su cibo, salute e sostenibilità, temi sempre più centrali anche nelle kermesse gastronomiche.

Il sindaco Luca Secondi, l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera del Salone Nazionale Lazzaro Bogliari sottolineano come la presenza di Vissani “renda ancora più prestigiosa la manifestazione e riconosca il valore aggiunto delle eccellenze locali nel panorama della cucina italiana”. La cucina di qualità e la promozione di prodotti doc del territorio restano il cuore della strategia di valorizzazione dell’Umbria, meta sempre più apprezzata e ammirata anche dagli operatori stranieri.

Durante il week-end del gusto, Città di Castello si trasformerà in capitale della trifola: un viaggio tra sapori, innovazione e saper fare che vedrà anche il coinvolgimento delle scuole, dei giovani aspiranti chef e degli operatori della filiera.

Per gli aggiornamenti sul programma, informazioni sugli eventi o le modalità di partecipazione al Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito della manifestazione, i portali istituzionali e i canali social dedicati.

La 45esima edizione è pronta a rinnovare la magia della trifola: un’occasione per celebrare storie di successo, passione e talento, dove il gusto è cultura e il tartufo diventa il filo conduttore di un territorio da esplorare, raccontare e, soprattutto, assaporare