Videosorveglianza rafforzata a Umbertide, nuovo piano operativo

Fratelli d’Italia annuncia interventi strategici per la sicurezza

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Umbertide ha comunicato la piena soddisfazione per l’avvio del piano di potenziamento della videosorveglianza ai principali accessi cittadini. L’iniziativa, considerata un tassello fondamentale nella strategia di contrasto alla criminalità e ai reati predatori, viene presentata come conferma dell’impegno concreto della maggioranza sul tema della sicurezza urbana.

Il progetto prevede il rinnovo completo dell’impianto di Borgobaraglia e l’attivazione di un nuovo punto di rilevazione allo snodo viario di Niccone. Si tratta di interventi maturati dopo un percorso di ascolto e confronto con le Forze dell’Ordine, volto a individuare soluzioni efficaci e tecnologicamente avanzate.

Le nuove telecamere, dotate di sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition), consentono la lettura immediata delle targhe e l’associazione di dati come modello, colore e direzione di marcia del veicolo. L’integrazione con le banche dati nazionali permette di verificare in tempo reale eventuali irregolarità: mezzi rubati, privi di assicurazione o revisione, oppure soggetti a provvedimenti amministrativi. In caso di riscontro, il sistema genera un alert istantaneo alle Forze dell’Ordine, favorendo interventi rapidi e mirati.

Secondo i promotori, l’apparato rappresenta un supporto investigativo di grande valore, utile non solo per prevenire furti e rapine ma anche per ricostruire dinamiche sospette. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento della rete di sorveglianza territoriale, in risposta alla crescente domanda di sicurezza da parte della cittadinanza.

Fratelli d’Italia ribadisce la volontà di proseguire su questa linea, affiancando il sindaco Luca Carizia e sostenendo l’attività delle Forze dell’Ordine. L’obiettivo dichiarato è garantire un presidio costante e una protezione efficace, in grado di rassicurare la comunità e consolidare la fiducia nelle istituzioni.

La decisione di puntare su tecnologie di ultima generazione viene interpretata come segnale di modernizzazione e di attenzione alle esigenze del territorio. In un contesto in cui la percezione di insicurezza cresce, l’adozione di strumenti avanzati di videosorveglianza assume un valore simbolico e pratico, rafforzando il legame tra amministrazione e cittadini.