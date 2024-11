Viabilità: interruzione sulla SP 100 di Pistrino da domani

Viabilità – La Provincia di Perugia ha disposto, con un’ordinanza, l’interruzione temporanea al traffico lungo la Strada Provinciale 100 di Pistrino 2° a partire da domani, 21 novembre 2024. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il Km 0+350 e il Km 0+950, sostituendo la precedente regolamentazione a senso unico alternato con semaforo.

La misura si è resa necessaria per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino strutturale e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza sul ponte situato al Km 0+841.

Modifiche alla viabilità

L’interruzione al traffico veicolare sarà in vigore fino al completamento delle opere di manutenzione, che mirano a garantire la sicurezza e l’integrità del tratto interessato. I lavori includono:

Ripristino delle condizioni strutturali del ponte;

Adeguamento delle barriere di sicurezza alle normative vigenti.

La chiusura totale sostituisce il precedente provvedimento di senso unico alternato che regolava il traffico durante le prime fasi dell’intervento.

Indicazioni per gli automobilisti

La Provincia invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi durante la chiusura del tratto. Segnaletica temporanea sarà posizionata in punti strategici per agevolare la deviazione del traffico.

Luoghi interessati e alternative:

SP 100 di Pistrino 2°: chiusa tra il Km 0+350 e il Km 0+950;

Deviazioni suggerite verso strade secondarie locali.

Obiettivi dell’intervento

L’adeguamento in corso fa parte di un piano più ampio di miglioramento delle infrastrutture stradali sotto la giurisdizione della Provincia di Perugia, con particolare attenzione ai manufatti che necessitano di interventi strutturali per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

Tempistiche

Non è stata comunicata una data precisa per il completamento dei lavori, ma l’interruzione resterà in vigore fino a quando non sarà ripristinata la piena funzionalità del ponte e delle barriere di sicurezza.

La Provincia raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica e alle comunicazioni ufficiali che saranno fornite nel corso dell’intervento.