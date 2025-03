Una moto speciale nasce dall’officina condivisa di Ferro-E Motus

Una moto unica nel suo genere è stata realizzata grazie al contributo di oltre 100 persone all’interno della prima officina condivisa in Italia, gestita dall’associazione Ferro-E Motus. Il progetto ha dato vita a “Ombromanto”, una special cafè racer basata su una Honda CB650 Z RC03 del 1980, già collaudata su strada.

L’associazione Ferro-E Motus, fondata nel 2014 a Città di Castello, conta oggi più di 60 iscritti e si dedica alla passione per i motori, le due ruote e la promozione di una guida sicura. La loro officina, situata in Via Tina, è un punto di riferimento per gli appassionati di motociclette d’epoca e trasformazioni meccaniche.

Un progetto collettivo

Il restauro di “Ombromanto” è stato possibile grazie alla collaborazione di Matteo Mearelli, socio dell’associazione, che ha messo a disposizione la sua moto. Dopo la definizione del design finale, il mezzo è stato smontato e ogni componente è stato lavorato da esperti e appassionati. Il processo ha coinvolto diverse fasi:

Telaio e motore affidati a specialisti;

affidati a specialisti; Acquisto e montaggio dei componenti ;

; Verniciatura e maquillage finale.

Il progetto ha visto la partecipazione degli studenti dell’I.I.S. Patrizi-Baldelli-Cavallotti, sede Ipsia, che hanno contribuito con macchinari avanzati come tagli laser e CNC, affiancati dai loro docenti.

Un simbolo di aggregazione

I lavori si sono svolti settimanalmente alla presenza dei soci dell’associazione, con workshop tecnici organizzati presso l’officina di Paolo Ciabini ad Arezzo, specialista Honda. Il presidente di Ferro-E Motus, Matteo Barbagli, ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Il nostro obiettivo è condividere la passione per le due ruote e utilizzarla per fare associazionismo, arte e cultura, oltre a promuovere la guida sicura.”

L’inaugurazione della moto si è svolta alla presenza di autorità locali, tra cui il sindaco Luca Secondi e gli assessori Letizia Guerri e Riccardo Carletti, che hanno elogiato il progetto come esempio di collaborazione tra istituti scolastici e territorio.

Le iniziative dell’associazione

Ferro-E Motus non si limita alla realizzazione di motociclette, ma promuove anche eventi benefici come il Distinguished Gentleman’s Ride, previsto per il 18 maggio, dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile.

Altri progetti includono la “Apecchiese tranquilla”, un’iniziativa per la sicurezza stradale sulla SP257 Umbro-Marchigiana, con la richiesta di nuove barriere protettive per i motociclisti. L’associazione organizza anche incontri nelle scuole per educare i giovani alla sicurezza su strada, promuovendo la passione per le moto classiche e la meccanica.

Per ulteriori informazioni: www.ferroemotus.it, FB: FERRO E Motus, @ferroemotus.