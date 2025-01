Umbertide vince in volata ad Ancona

Al termine di una sfida combattuta, Umbertide ottiene una vittoria importantissima. E’ il terzo successo nelle ultime quattro partite per la squadra di coach Staccini. Protagonista del match Beatrice Baldi, mvp con 19 punti e 9 rimbalzi.

ANCONA: Maroglio, Streri, Giangrasso, Pierdicca,Bona

UMBERTIDE: Kasapi, Gianangeli, Bartolini, Schena, Baldi

CRONACA – Inizio a rilento su entrambi i lati di campo, con le due compagini che faticano a trovare la via del canestro. Baldi sblocca il punteggio, con Maroglio che risponde per Ancona. Tempia prma (3-7) e Paolocci poi (8-12) firmano gli unici due break dei primi dieci minuti sostanzialmente sempre in equilibrio e alla prima, con il primo quarto che va in archivio sul 12-12. Il secondo quarto si apre con Giangrasso che firma il sorpasso, mentre Umbertide trova buone cose da Tempia e Bartolini rimettendosi avanti sul 16-19. Sale in cattedra anche Kasapi con due canestri degni di nota, permettendo alla PFU di chiudere avanti sul 24-28 dopo venti minuti. Nel terzo periodo Baldi si prende la squadra sulle spalle trascinandola fino al più otto (24-32), ma un 2+1 di Pierdicca riporta in scia le locali. Umbertide ha però maggior inerzia e con Baldi e Paolocci vola via, sul 28-41. La partita sembra indirizzata, ma Ancona rientra prepotentemente negli ultimi tre minuti trascinata da Pellizzari e Streri. Al trentesimo è 41-45. Nell’ultimo quarto Umbertide riesce a mantenere il vantaggio, toccando anche i sei punti di vantaggio con Kasapi. Si entra con lo stesso divario nell’ultimo giro d’orologio: Pellizzari prima e Pierdicca poi lanciano l’ultimo assalto (49-52), Kasapi non la chiude e Giangrasso trova addirittura il meno uno. Immediato il fallo sistematico, ma una super Baldi è furba nel realizzare il primo libero e sbagliare il secondo lasciando così passare l’ultimo secondo sul tabellone. Umbertide vince 51-53.

Basket Girls Ancona – PF Umbertide 51 – 53 (12-12, 24-28, 41-45, 51-53)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 10 (3/5, 1/1), Marassi NE, Streri* 9 (1/5, 1/7), Pelizzari 10 (3/6, 0/3), Bona* 5 (1/6 da 2), Manizza NE, Giangrasso* 8 (4/7, 0/3), Cotellessa NE, Barbakadze, Maroglio* 2 (1/3, 0/2), Aizsila 4 (1/2, 0/2), Garcia Leon 3 (1/6 da 2). Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 2/18 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 32 11+21 (Streri 6) – Assist: 4 (Giangrasso 2) – Palle Recuperate: 7 (Maroglio 4) – Palle Perse: 11 (Bona 3)

PF UMBERTIDE: Kasapi* 8 (2/8, 0/3), Tempia 9 (1/4, 2/5), Bartolini* 4 (2/4, 0/1), Cenci, Gianangeli* 6 (1/4 da 2), Braccagni 2 (0/1 da 2), Paolocci 5 (1/2, 1/1), Schena*, Baldi* 19 (6/13, 0/1), Offor. Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 13/39 – Tiri da 3: 3/11 – Tiri Liberi: 18/20 – Rimbalzi: 42 13+29 (Gianangeli 11) – Assist: 1 (Paolocci 1) – Palle Recuperate: 4 (Baldi 2) – Palle Perse: 19 (Kasapi 5)

Arbitri: Di Salvo E., Forte M.