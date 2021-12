Chiama o scrivi in redazione

Umbertide, torna il tradizionale Concerto di Natale della Banda Cittadina

I musicisti si esibiranno il 22 dicembre al Teatro dei Riuniti

T orna il tradizionale Concerto di Natale della Banda Città di Umbertide.

Da Ufficio Stampa Comune di Umbertide

Mercoledì 22 Dicembre alle ore 21.00 i musicisti e il maestro Galliano Cerrini si esibiranno al Teatro dei Riuniti dopo alcuni anni di assenza da questo palco che li ha ospitati per quasi cinque lustri.

In passato la banda è stata protagonista della serata assieme al coro di voci bianche delle scuole del territorio che, vista l’emergenza sanitaria in corso, quest’anno non potrà accompagnare le note dei bandisti.

Il programma