Umbertide spreca vantaggio, Trieste vince 77-70

Umbertide spreca vantaggio – Umbertide ha sprecato un vantaggio di 13 punti accumulato nel primo tempo, cedendo nel finale contro Trieste, che ha messo in scena una rimonta decisiva. La partita, giocata il 1° dicembre 2024, ha visto le due squadre alternarsi nella gestione del match, con Umbertide in vantaggio alla pausa lunga, ma incapace di mantenere il ritmo nei secondi due quarti.

La squadra di coach Staccini, priva di Del Sole, ha scelto di confermare Kasapi nel quintetto iniziale. Nonostante un avvio difficile, con Trieste che si portava sullo 0-4, Umbertide ha reagito grazie ai canestri di Baldi, che ha sbloccato la situazione. Il primo quarto si è concluso in perfetta parità (20-20), con le due squadre che si alternavano nel dominio del gioco.

Il secondo periodo ha visto Umbertide dominare: dopo un mini-break iniziale di Futurosa Trieste, che portava il punteggio sul 20-24, Kasapi e Baldi hanno risposto con energia. Paolocci e Braccagni hanno firmato il parziale che ha spinto Umbertide a un vantaggio di 13 punti sul 43-30 all’intervallo, con la partita apparentemente indirizzata dalla parte delle padrone di casa.

Al ritorno in campo, però, il terzo quarto ha cambiato la direzione della partita. Trieste, sfruttando la sua maggiore esperienza, ha reagito con intensità. Le giocate di Srot e Miccoli hanno ridotto rapidamente il gap, con il punteggio che è scivolato sul 46-40. Staccini, per fermare la rimonta, ha chiamato un timeout, ma anche dopo la pausa il dominio di Trieste è proseguito. Con il contributo di Mosetti e Rosset, Trieste ha completato la rimonta, raggiungendo il pareggio sul 48-48. A questo punto, Baldi ha cercato di risollevare le sorti per Umbertide (48-50), ma le ospiti si sono imposte con Stavrov e Sammartini, chiudendo i primi 30 minuti in vantaggio sul 55-61.

Nell’ultimo quarto, Umbertide ha cercato di reagire. Offor e Baldi hanno trovato buone soluzioni offensive e, grazie a Tempia, sono riusciti a ribaltare momentaneamente il punteggio, portandosi sul 64-63. Tuttavia, la risposta di Trieste è stata pronta: Rosset ha riportato il vantaggio per le ospiti, mentre Miccoli e Camporeale hanno contribuito a un parziale decisivo che ha fissato il punteggio sul 64-71. Umbertide non ha mollato, con Baldi e Bartolini che hanno lottato fino alla fine per riportare le compagne a contatto (69-73). L’ultimo sforzo, però, non è bastato: Miccoli e Rosset sono stati freddi nei momenti cruciali, con i liberi finali che hanno sigillato il punteggio finale sul 70-77 in favore di Trieste.

Il risultato finale premia la maggiore esperienza di Trieste, che ha avuto la meglio nel secondo tempo. Umbertide, nonostante un buon avvio e un primo tempo brillante, ha dovuto cedere nel finale, soprattutto per una gestione meno efficace dei momenti decisivi.

Statistiche giocatrici Umbertide:

Kasapi 6 punti (2/4 da 2)

6 punti (2/4 da 2) Tempia 10 punti (1/2 da 2, 1/1 da 3)

10 punti (1/2 da 2, 1/1 da 3) Bartolini 6 punti (0/2 da 2, 2/6 da 3)

6 punti (0/2 da 2, 2/6 da 3) Paolocci 9 punti (2/4 da 2, 1/3 da 3)

9 punti (2/4 da 2, 1/3 da 3) Schena 7 punti (3/5 da 2, 0/2 da 3)

7 punti (3/5 da 2, 0/2 da 3) Baldi 24 punti (8/15 da 2, 2/3 da 3)

24 punti (8/15 da 2, 2/3 da 3) Offor 6 punti (3/6 da 2)

6 punti (3/6 da 2) Braccagni 2 punti (1/1 da 2)

Statistiche giocatrici Trieste:

Stavrov 10 punti (3/5 da 2, 0/3 da 3)

10 punti (3/5 da 2, 0/3 da 3) Rosset 16 punti (6/8 da 2, 1/1 da 3)

16 punti (6/8 da 2, 1/1 da 3) Mosetti 10 punti (3/5 da 2)

10 punti (3/5 da 2) Miccoli 12 punti (6/15 da 2, 0/1 da 3)

12 punti (6/15 da 2, 0/1 da 3) Srot 10 punti (2/2 da 2, 2/5 da 3)

10 punti (2/2 da 2, 2/5 da 3) Sammartini 15 punti (4/8 da 2, 1/3 da 3)

15 punti (4/8 da 2, 1/3 da 3) Camporeale 4 punti (2/3 da 2, 0/2 da 3)

Tiri da 2: Umbertide 20/40, Trieste 26/46

Tiri da 3: Umbertide 6/15, Trieste 4/16

Tiri liberi: Umbertide 12/15, Trieste 13/16

Rimbalzi: Umbertide 31, Trieste 32

Assist: Umbertide 17, Trieste 11

Palle recuperate: Umbertide 1, Trieste 6

Palle perse: Umbertide 14, Trieste 7

Arbitri: Roberti E., Mangianiello A.