Umbertide rimonta con Pompei, Treviso sconfitta

Una importante vittoria

La squadra di Umbertide esulta. Al termine di una gara combattuta, la formazione di coach Staccini si regala una vittoria importantissima interrompendo la striscia negativa. Una decisica tripla di Beatrice Stroscio nell’ultimo minuto, al termine di una rimonta partita dal meno otto del trentesimo e finalizzata a tre minuti dalla fine con Sammartino. Un debutto decisico di Pangalos, autrice di 9 punti e 5 assist nonostante il suo arrivo da pochi giorni, un posto importante anche alla top scorer di serata, con Baldi che scrive 19 alla voce punti alla quale aggiunge anche 6 rimbalzi.

Umbertide: Pompei, Stroscio, Sammartino, Paolocci, Baldi

Treviso: Vespignani, Moretti, D’Angelo, Da Pozzo, Pobozy

La cronaca: La novità è il giocatore Pompei nel quintetto scelto da coach Staccini, con la play all’ultima apparizione in maglia Umbertide, mentre Baldi e D’Angelo i loro canestri valgono il 6-2 iniziale.

La squadra di Treviso ci mette poco a replicare, Pobozy e D’Angelo iniziano a salire in cattedra impattando a quota, poi segna Da Pozzo firmando il controbreak del 8-14 che porta Staccini al minuto di sospensione. Cupellaro e Stroscio riavvicinano la PFU, ma Da Pozzo risponde per il 13-18 alla prima sirena. Anche nel secondo periodo c’è equilibrio: Zagni e Vespignani fanno più nove (15-24), poi è il turno di Pangalos e Baldi a trovar la via del canestro (23-29), con il secondo quarto in archivio 24-31. Il terzo periodo si apre con il canestro di Pompei, ma D’Angelo e Pobozy provano a ridare ossigeno ulteriore alla formazione di Matassini per il 29-37. Due canestri di Sammartino valgono nuovamente un possesso di scarto (37-40), ma il finale è nel segno di Gini e Da Pozzo che propiziano il 40-48 del trentesimo. L’ultimo momento è una battaglia con Pangalos che prende in mano la squadra e tra canestri e assist è lei, l’assoluta protagonista del 50-51 a tre minuti dalla fine, si entra così nei possessi decisivi. D’Angelo fa più tre, ma Sammartino impatta dall’arco per il 53-53, segue un botta e risposta Pobozy-Baldi, con la parità che resiste anche nell’ultimo minuto. A risolvere la partita arriva però una giocata di Stroscio che da tre punti gela la panchina di Treviso a una manciata di secondi. Matassini prova la disperata mossa del timeout, ma al rientro Treviso non va a bersaglio sigillando il 58-55.

Il commento di coach Staccini: «Non abbiamo brillato, ma abbiamo saputo soffrire e rimontare con una partita che sul -10 sembrava segnata, dimostrando grande carattere, con l’aiuto di Pangalos che pur con soli due allenamenti ha già avuto grande impatto. Vorrei spendere due parole ringraziando Chicca che in questi anni, oltre a dimostrare di essere uno dei migliori play del campionato, è stata la persona che ogni compagna vorrebbe avere e ogni allenatore vorrebbe allenare». E’ quanto ha espresso Staccini, il coach della squadra di Umbertide

La partita

PF Umbertide – Martina Treviso 58 – 55 (13-18, 24-31, 40-48, 58-55)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 11 (1/4, 3/5), Pompei* 4 (2/2, 0/1), D’Angelo F.* 5 (1/3 da 2), Scarpato, Pangalos 9 (4/8, 0/3), Stroscio* 8 (2/8, 1/1), Gianangeli, Colli NE, Paolocci, Baldi* 19 (7/11, 1/2), Cupellaro 2 (1/2, 0/2). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/44 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 39 7+32 (D’Angelo F. 10) – Assist: 9 (Pangalos 5) – Palle Recuperate: 5 (Baldi 2) – Palle Perse: 9 (Baldi 3)

MARTINA TREVISO: Zagni 4 (1/3, 0/1), Vespignani* 9 (3/5, 0/2), Amabiglia 3 (0/2, 1/1), Lazzari NE, Moretti*, D’Angelo C.* 11 (3/16, 1/6), Gini 3 (1/1 da 3), Pobozy* 12 (5/10 da 2), Da Pozzo* 11 (4/5, 1/1), Egwoh 2 (1/1 da 2). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/44 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 9/18 – Rimbalzi: 40 9+31 (Da Pozzo 15) – Assist: 10 (Vespignani 7) – Palle Recuperate: 4 (D’Angelo C. 4) – Palle Perse: 10 (Vespignani 2)