Umbertide, nuova illuminazione pubblica con tecnologia a Led

Nella mattinata di lunedì 10 giugno sono partiti i lavori di sostituzione di tutti i punti luce del territorio comunale umbertidese, ivi comprese le frazioni. I lavori, partiti da via Sandro Pertini, sono continuati lungo la Strada Statale Tiberina 3 bis e proseguiranno a tappeto fino all’integrale restyling dei punti luce esistenti.

L’opera di sostituzione reca numeri straordinari: verranno sostituiti oltre 3.500 corpi illuminanti, il risparmio energetico previsto è pari al 58% ovvero di circa 1.094.547 Kwh in meno all’anno, e la produzione di CO₂ diminuirà di 441 tonnellate in meno all’anno.

Il Comune apre dunque, come annunciato nei mesi scorsi, a un modello di illuminazione pubblica nuovo, efficiente e sostenibile, completamente a Led che si tradurrà in un considerevole taglio dei consumi per l’illuminazione di Umbertide. Al risparmio si associa un sistema di illuminazione che produce meno anidride carbonica a diretto beneficio dell’ambiente. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%.

Ai lavori di sostituzione dei punti luce si assocerà la riqualificazione e sostituzione di 146 sostegni.

I lavori che dovrebbero terminare entro qualche mese permetteranno, con l’installazione dei nuovi corpi illuminanti a Led, un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminazione, diminuendo l’inquinamento luminoso prodotto.

“Avremo un ammodernamento ed una riqualificazione di tutto l’impianto dell’illuminazione pubblica che ci aiuterà ad avere una maggior sicurezza sia stradale che urbana con maggior luminosità, maggior decoro e minore inquinamento luminoso con consumi ridotti e quindi un maggior rispetto dell’ambiente – dichiarano con soddisfazione il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini –. Un passo innovativo e proiettato al futuro per la nostra comunità che porterà Umbertide sotto una nuova luce, non solo in senso fisico e oggettivo, ma quella luce intesa come lume di speranza e di fiducia per tutti noi cittadini”.

Questo il numero verde messo a disposizione alla cittadinanza dal nuovo concessionario per eventuali segnalazioni di guasti della pubblica illuminazione: 800498616