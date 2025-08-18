Umbertide diffida Fibercop per ripristino strade incompleto

18 Agosto 2025 Lavori pubblici, Ultime notizie, Umbertide 0
Umbertide diffida Fibercop per ripristino strade incompleto

Comune contesta lavori fibra ottica e tutela sicurezza stradale

Il Comune di Umbertide ha ufficialmente contestato i lavori di Fibercop S.p.A. relativi alla posa delle infrastrutture FTTH in fibra ottica sul territorio comunale, inviando una lettera di diffida al completamento dei lavori di ripristino del manto stradale. La comunicazione, firmata dal responsabile del VII Settore – che comprende Assetto e pianificazione del territorio, Sportello unico attività produttive, Ambiente, Igiene urbana, Demanio e Patrimonio – richiama la società alle proprie responsabilità, sottolineando le criticità già presenti in diversi tratti di strada.

Nonostante le autorizzazioni rilasciate dall’Ente e gli interventi avviati regolarmente, il ripristino definitivo del piano viabile non è stato ancora eseguito. Attualmente, in molte zone interessate dagli scavi, il manto stradale è coperto da un ripristino provvisorio in pasta cementizia, che ha creato scalini e disomogeneità del terreno. Tali condizioni generano pericoli per la circolazione dei veicoli e rappresentano un disagio per pedoni e ciclisti, aggravando la situazione della viabilità locale.

Il Comune evidenzia che i ritardi e le irregolarità stanno già producendo numerose richieste di risarcimento danni a carico dell’Amministrazione, costretta a gestire conseguenze evitabili. Nonostante i ripetuti solleciti inviati a Fibercop, il completamento dei lavori non è ancora avvenuto, alimentando tensioni tra cittadini e società esecutrice.

Con la diffida formale, l’Amministrazione ribadisce la necessità di rispettare gli impegni contrattuali e garantire la sicurezza della comunità. L’intervento del Comune mira a tutelare l’incolumità pubblica, richiamando con fermezza la società a portare a termine le opere secondo quanto stabilito, con un ripristino adeguato e definitivo del manto stradale. La misura sottolinea la priorità attribuita alla sicurezza dei cittadini e al rispetto delle regole di esecuzione dei lavori pubblici.

