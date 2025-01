Umbertide chiede proroga stato emergenza: priorità scuola e case

Umbertide chiede proroga stato d’emergenza: priorità a scuola e case

Umbertide – A quasi due anni dal sisma che ha colpito il territorio, il Comune di Umbertide ha presentato una richiesta formale per prorogare lo stato d’emergenza. L’obiettivo è garantire la continuità degli interventi di ricostruzione e sostenere le famiglie ancora in difficoltà.

Tra le priorità indicate dall’amministrazione vi è l’estensione del noleggio dei moduli scolastici prefabbricati, necessari per garantire la regolare attività didattica nella frazione di Pierantonio, duramente colpita dal terremoto. Il Comune ha inoltre richiesto fondi aggiuntivi per ampliare gli spazi dedicati all’inclusione scolastica, al fine di rispondere alle esigenze educative specifiche degli studenti.

Un altro punto cruciale riguarda il contributo per l’autonoma sistemazione (Cas). Il Comune ha stimato un fabbisogno di oltre un milione di euro per garantire la copertura del Cas per tutte le famiglie bisognose nel corso del 2025 e parte del 2026. Nonostante una graduale diminuzione del numero di nuclei familiari beneficiari, grazie anche a controlli più rigorosi, l’esigenza di sostegno economico rimane elevata.

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta lavorando intensamente alla fase progettuale della ricostruzione definitiva degli edifici danneggiati dal sisma, grazie anche ai finanziamenti stanziati con l’ultima finanziaria. Tuttavia, si attende ancora una definizione più chiara delle linee guida da seguire per coinvolgere i cittadini e avviare i lavori in modo efficace.

Il sindaco Luca Carizia ha sottolineato l’importanza della proroga dello stato d’emergenza per garantire un futuro migliore alla comunità umbertidese. Il vicesindaco Annalisa Mierla ha invece evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le scuole e le famiglie colpite dal terremoto.

La richiesta di proroga dello stato d’emergenza rappresenta un passo fondamentale per permettere al Comune di Umbertide di portare a termine il complesso percorso di ricostruzione e ripresa. L’amministrazione locale continuerà a lavorare in stretta collaborazione con la Regione e le istituzioni competenti per garantire il sostegno necessario alla comunità.