Umbertide cambia: le proposte per una città sicura e solidale

Integrazione sociale e azione securitaria, protezione sociale e sicurezza pubblica sono facce della stessa medaglia.

Da una parte, il Piano educativo e il Fondo di solidarietà comunale, gestito dal pubblico-privato, e dall’altra la nuova caserma dei carabinieri e il nucleo specializzato di Polizia urbana.

Fonte Umbertide cambia – Civici X per l’Umbria

“Umbertide sicura e solidale” è lo slogan con il quale abbiamo intitolato la parte del nostro programma elettorale dedicato alla protezione sociale e sicurezza, che sono le facce della medesima medaglia. Infatti, all’origine del disagio giovanile e anche della violazione delle regole c’è sempre una fragilità: in questo senso le azioni di integrazione sociale e quelle più “sicuritarie” debbono procedere parallelamente.

Non si escludono, semmai si intrecciano, secondo i tempi e i contesti. L’obiettivo immediato è di non lasciare nessuno fuori da un positivo sistema di relazioni sociali e, allo stesso tempo, il presupposto da cui partire è che chi non rispetta le regole deve subire una sanzione, che occorre avere cura e rispetto per i beni comuni, che il “gruppo” non può essere elemento di prevaricazione e prepotenza, che la microcriminalità deve essere tenuta sotto controllo. Ma l’intervento repressivo fine a sé stesso non è la soluzione.

L’azione deve essere piuttosto preventiva e concretizzarsi attraverso un patto educativo territoriale. Questo significa cogliere le avvisaglie prima che sia troppo tardi. Naturalmente vi è anche la necessità, ormai improcrastinabile, di strutture fondamentali per la sicurezza. Da qui la nostra proposta, ormai decennale e riportata in Coniglio comunale ma bocciata dalla maggioranza leghista e dal Sindaco, di individuare una nuova sede per la caserma dei carabinieri, puntando ad accrescerne l’organico, ed organizzare un nucleo specializzato di Polizia urbana dedicato alla sicurezza pubblica, in particolare al decoro e al controllo di vicinato.

La costruzione della caserma dei carabinieri avremmo voluto inserirla nel Piano triennale delle opere pubbliche, ma la Giunta e l’assessore hanno preferito spendere i soldi del Pnrr e della rigenerazione urbana per il progetto “le bici sotto i ponti”! La dice lunga sulla concreta azione sulla sicurezza di questa amministrazione. Tuttavia, non bisogna perdere di vista l’elemento di integrazione e sostegno sociale: la nostra proposta programmatica riguarda la costituzione di un “Fondo di solidarietà comunale” gestito, con il coordinamento dei Servizi sociali, dalle associazioni di volontariato e del Terzo settore, al fine di creare un sistema pubblico-privato di welfare. Solo in questo modo si ricostruisce il senso di comunità e la tranquillità sociale.