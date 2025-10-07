Umbertide avvia subito i pagamenti CAS dopo ordinanza ufficiale

Ordinanza Protezione Civile sblocca fondi ai terremotati 2023
Il Comune di Umbertide ha attivato immediatamente l’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) destinato alle famiglie colpite dal sisma del 2023, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza attuativa della Protezione Civile. Questo decreto rende operative le disposizioni per il pagamento, consentendo all’Amministrazione di sbloccare le somme già stanziate ma finora inaccessibili per mancanza di quadro normativo definitivo.
Nei mesi precedenti, Umbertide ha seguito con determinazione l’iter legislativo, sollecitando il Governo affinché accelerasse l’adozione dell’atto necessario. Solo ora, con la firma dell’Ordinanza, gli uffici comunali hanno potuto predisporre i trasferimenti diretti ai beneficiari, puntando a un’erogazione rapida e continua che coprirà i contributi da maggio a settembre.
L’Amministrazione sottolinea l’impegno a garantire trasparenza e assistenza costante durante tutto il percorso della ricostruzione, confermando il ruolo di vicinanza verso i cittadini colpiti, attraverso aggiornamenti e supporto puntuale. La vicesindaca con delega alla ricostruzione, Annalisa Mierla, ha espresso soddisfazione per il risultato, auspicando di evitare in futuro simili emergenze e ribadendo la priorità assoluta di mantenere la regolarità delle procedure di aiuto.
