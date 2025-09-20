Umbertide avvia la riqualificazione di Piazza Michelangelo

Investimento complessivo di 290mila euro, fine lavori 2026

A Umbertide prende il via un importante intervento di rigenerazione urbana con la riqualificazione di Piazza Michelangelo. L’opera, dal valore complessivo di 290mila euro, sarà realizzata grazie a un contributo di 258mila euro e a un cofinanziamento comunale di 32mila euro. L’obiettivo è trasformare uno degli spazi centrali della città in un luogo moderno, sicuro e maggiormente fruibile da cittadini e famiglie.

Il progetto si inserisce in una pianificazione più ampia che l’amministrazione comunale porta avanti da tempo, finalizzata a restituire centralità a aree urbane strategiche. Piazza Michelangelo diventerà così un punto di riferimento per socialità e vivibilità, offrendo nuove opportunità di incontro e svago per la comunità.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno principalmente la pavimentazione, che sarà oggetto di interventi di rinnovo per migliorare l’estetica e la sicurezza. È prevista inoltre l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED che coprirà l’intera area, garantendo una maggiore efficienza energetica e un risparmio sui consumi. Anche la fontana centrale subirà un restyling: al posto della struttura attuale saranno realizzati zampilli d’acqua, pensati per essere attivati in occasione di eventi pubblici, manifestazioni e attività ludiche.

Il progetto non si limita agli aspetti tecnici ma punta anche all’inclusione sociale. Sono infatti previsti giochi e attrezzature dedicate ai bambini, insieme a nuove panchine che offriranno ulteriori spazi di sosta e convivialità. L’intento è trasformare la piazza in un ambiente dinamico, capace di accogliere le diverse esigenze della cittadinanza e favorire la socializzazione.

La presentazione ufficiale del piano di intervento è avvenuta martedì 16 settembre nel corso di un incontro organizzato in Comune, alla presenza dei commercianti della piazza e dell’amministrazione. L’iniziativa ha permesso di illustrare le linee progettuali e condividere con gli operatori le prospettive di sviluppo legate al futuro dell’area.

La riqualificazione di Piazza Michelangelo rappresenta solo un tassello di un impegno più ampio. Negli ultimi anni, infatti, Umbertide ha avviato opere pubbliche per un valore complessivo superiore a 13 milioni di euro. Si tratta di investimenti destinati a interventi strategici che, secondo la linea dell’amministrazione, puntano a garantire crescita, sicurezza e valorizzazione del territorio. L’attuale mole di lavori, per quantità e consistenza, non trova precedenti nella storia recente del Comune e testimonia un percorso di sviluppo orientato a rispondere ai bisogni della popolazione.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro la primavera del 2026. Con questo intervento, Umbertide rafforza il proprio orientamento verso un modello di città sostenibile e attenta al benessere collettivo. Piazza Michelangelo, una volta completata, offrirà un volto completamente rinnovato e potrà tornare a essere uno degli spazi più rappresentativi della vita urbana, unendo funzioni ricreative, culturali e di aggregazione in un contesto moderno e accessibile.