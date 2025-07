Umbertide, al via i lavori nella palestra delle medie

Riqualificazione per 165mila euro: spogliatoi e tribune

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della palestra di via Montessori a Umbertide, annessa alla scuola secondaria di primo grado. L’intervento, dell’importo complessivo di 165mila euro, è finanziato per 146.850 euro con fondi regionali e per 18.150 euro con risorse comunali.

I lavori riguardano sia l’esterno che l’interno della struttura. Sul fronte esterno è in corso il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi, seguita dall’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW, per migliorare l’efficienza energetica dell’intero complesso.

Inoltre, sono in fase di realizzazione due nuovi percorsi pedonali che permetteranno agli atleti di accedere agli ingressi laterali della palestra, evitando l’ingresso diretto nell’area di gioco. Questo accorgimento migliorerà la funzionalità della struttura e faciliterà la gestione degli accessi durante le attività sportive.

All’interno dell’edificio scolastico, verranno sostituite le vecchie tribune in legno con nuove tribune prefabbricate, più moderne e meno ingombranti, che consentiranno una migliore fruizione dello spazio disponibile.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha contratto un mutuo di 70mila euro per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi sia della palestra scolastica che del Palazzetto dello Sport “Marco Staccini”. Nella palestra delle scuole medie saranno ristrutturati entrambi gli spogliatoi, con interventi su pavimenti, rivestimenti, docce, sanitari e porte. Al Pala Staccini sarà rinnovato uno degli spogliatoi, con particolare attenzione al rifacimento delle docce.

A questi lavori si aggiunge un ulteriore investimento di 30mila euro, proveniente da fondi comunali, per il rifacimento della pavimentazione negli atri d’ingresso e in alcuni punti dei piani intermedi e superiori delle scuole Mavarelli-Pascoli. Verranno inoltre sistemati alcuni servizi igienici in entrambe le strutture.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Carizia e dall’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini, che sottolineano l’importanza di questi interventi per la crescita del territorio: “Investire in scuola e sport significa investire nel futuro. Con questi lavori riqualifichiamo spazi fondamentali per i giovani, rendendoli più sicuri, moderni ed efficienti”.