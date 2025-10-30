Tutti a caccia del tartufo a Città di Castello

Studenti e ragazzi speciali protagonisti della festa del gusto

Nel cuore dell’Alta Valle del Tevere, dove nasce una trifola su tre in Italia, anche i più piccoli sono diventati protagonisti della cerca del tartufo bianco pregiato. Quasi 200 alunni delle scuole primarie e una ventina di giovani con disabilità della Cooperativa “La Rondine” hanno partecipato, insieme ai cavatori dell’Associazione Tartufai Alto Tevere, a una speciale battuta di ricerca che ha inaugurato la 45ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. L’evento, come comunicato dal Comune di Città di Castello, anticipa l’apertura ufficiale della manifestazione che prenderà il via domani, venerdì 31 ottobre, con la lectio magistralis dello chef Gianfranco Vissani nella sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, per proseguire fino a domenica 2 novembre.

La pioggia ha imposto un cambio di location: la caccia si è spostata dal parco di Rignaldello alla palazzina A del palasport e alle aree verdi circostanti in via Engels, dove l’entusiasmo dei baby cavatori non si è spento. Guidati dal presidente dei Tartufai, Andrea Canuti, e dal suo fedele lagotto “Luce”, i ragazzi hanno sperimentato sul campo ciò che avevano appena appreso nella lezione del micologo Paolo Fabbriciani, che ha illustrato con competenza il mondo dei funghi ipogei. Presenti anche il segretario storico dell’associazione, Italo Bianchini, e il presidente della Fiera Nazionale del Tartufo, Lazzaro Bogliari, insieme all’assessora Letizia Guerri.

Tra le presenze significative anche quella di Luciano Veschi, presidente della Cooperativa “La Rondine”, che ha sottolineato il valore del progetto di inclusione sociale che vedrà venti ragazzi diversamente abili impegnati nel servizio di accoglienza e ospitalità del salone. L’iniziativa ha trasformato la mattinata in una lezione di vita e di natura, con corse, risate e curiosità, mentre i bambini cercavano i bussolotti nascosti sotto terra da consegnare alla mascotte “Bianco”, simbolo della manifestazione.

L’appuntamento di domani darà il via ufficiale al fine settimana del gusto, con l’apertura dei padiglioni, gli show cooking, i laboratori e i percorsi esperienziali dedicati al “re del bosco”, il profumatissimo tuber magnatum pico. Piazza Matteotti ospiterà il taglio del nastro sabato 1 novembre alle 10, mentre nel centro storico si susseguiranno incontri con chef, degustazioni e mostre.

Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, organizzato dal Comune di Città di Castello con il patrocinio della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, offrirà tre giorni di sapori, cultura e tradizione, proiettando la storia della mostra mercato nel futuro dell’enogastronomia. L’aroma del tartufo invaderà le vie e le piazze della città, tra arte rinascimentale, cultura contemporanea e i profumi della cucina umbra.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali biancopregiato.it, comune.cittadicastello.pg.it e cittadicastelloturismo.it.