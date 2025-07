Trestina, nuovo asilo pronto a settembre 2026: CVA ancora chiuso

Slitta la riconsegna del CVA di Cornetto-Cinquemiglia alla Pro Loco

Il nuovo asilo nido “Fiocco di Neve” di Trestina sarà operativo a partire da settembre 2026. Solo a quel punto sarà possibile restituire alla Pro Loco di Cornetto-Cinquemiglia l’uso dei locali del CVA, attualmente adibiti a spazi provvisori per ospitare i bambini del servizio comunale. Lo ha chiarito l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, intervenendo in consiglio comunale in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Roberto Brunelli.

La struttura, finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incentivi del Gestore dei Servizi Energetici e una quota di cofinanziamento comunale, ha comportato la demolizione dell’edificio preesistente e l’avvio di una ricostruzione ex novo per un investimento complessivo di 1.422.979,81 euro, di cui 164.301,82 euro a carico dell’amministrazione locale. Secondo l’aggiornamento fornito da Carletti, le opere strutturali del nuovo edificio sono in fase di completamento. Seguiranno l’installazione degli impianti, le pavimentazioni, le tramezzature interne, la posa degli infissi e le finiture, sia interne che esterne.

Il cronoprogramma, stilato dall’impresa incaricata, prevede il termine dei lavori per settembre 2025. Da quel momento inizieranno le fasi di collaudo, strutturale e impiantistico. Tuttavia, l’appalto in corso non comprende la sistemazione dell’area verde esterna, l’acquisto degli arredi interni né la fornitura di elettrodomestici. Malgrado ciò, i tempi indicati dal PNRR impongono la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2025 e la produzione del certificato di collaudo entro il 30 giugno 2026. Per queste ragioni, la riapertura dell’asilo nido è prevista non prima di settembre dello stesso anno.

Il consigliere Brunelli ha espresso preoccupazione per le ricadute di questa tempistica sulla comunità di Cornetto-Cinquemiglia, lamentando in particolare la mancata disponibilità del CVA, ormai chiuso da circa quattro anni. Prima dell’attuale utilizzo da parte del nido, lo stabile aveva ospitato temporaneamente anche gli alunni della scuola primaria di Trestina, in seguito agli interventi di ristrutturazione che avevano interessato quell’istituto.

Brunelli ha evidenziato il disagio generato dall’assenza del CVA, centro nevralgico per la vita sociale e ricreativa della frazione, oltre che sede della Pro Loco. La chiusura prolungata sta compromettendo l’organizzazione di eventi tradizionali, tra cui la festa paesana, che da due anni non si tiene proprio per la mancanza di spazi. Il consigliere ha chiesto all’amministrazione di valutare soluzioni per anticipare la restituzione del CVA, magari già nei primi mesi del 2026, anche considerando i tempi necessari alla riorganizzazione logistica dei locali che sono stati adattati ad aule scolastiche.

Resta, dunque, confermato il completamento dell’intervento sul nido comunale “Fiocco di Neve” nei termini previsti dal PNRR, mentre la comunità di Cornetto-Cinquemiglia dovrà attendere ancora oltre un anno per rientrare in possesso del proprio spazio civico.