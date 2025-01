Trestina-Livorno: Modifiche alla viabilità per l’incontro di Serie D

Trestina-Livorno – Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 14:30, lo Stadio Comunale “Corrado Bernicchi” di Città di Castello ospiterà l’incontro di calcio tra Trestina e Livorno, valido per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone E. In vista della partita, è stata emanata l’ordinanza n. 6 dal Dirigente della Polizia Locale, che prevede modifiche temporanee alla viabilità e alla gestione dei parcheggi nelle vicinanze dell’impianto sportivo.

Le misure entreranno in vigore dalle ore 18:00 di sabato 11 gennaio e resteranno attive fino alle ore 18:00 di domenica 12 gennaio, salvo necessità legate all’evento. Divieti di sosta con rimozione forzata saranno applicati in Via della Barca, riservata ai veicoli della tifoseria locale, e lungo la stessa strada, con transito consentito esclusivamente ai residenti e ai mezzi autorizzati. Analoga misura è prevista per il parcheggio sud di Viale Europa, destinato ai veicoli autorizzati dalle forze dell’ordine, mentre la parte nord sarà riservata ai tifosi ospiti. Anche qui, il solo transito sarà permesso ai residenti con accesso alle abitazioni situate nell’area.

Altri divieti di sosta interesseranno Via Gino Bartali, in particolare i piazzali davanti al ciclodromo comunale e alla caserma dei Vigili del Fuoco. Il giorno dell’incontro, tra le 13:30 e le 17:30, potrebbero inoltre essere istituiti sensi unici di marcia o divieti di transito su Viale Europa e Via della Barca, con deroghe per mezzi di soccorso, veicoli delle tifoserie, residenti e autorizzati.

Indicazioni per i tifosi:

I sostenitori locali dovranno accedere al parcheggio riservato in Via della Barca da Viale N. Sauro o Via A. Zampini. La tifoseria ospite, invece, potrà raggiungere la parte nord del parcheggio di Viale Europa passando dalla rotatoria “R. L. Montalcini”.

La Polizia Locale invita alla massima collaborazione per garantire ordine e sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione.