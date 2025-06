Trekking urbano tra storia e natura a Monte Santa Maria

Passeggiata culturale nel borgo domenica 15 giugno

Domenica 15 giugno, Monte Santa Maria Tiberina sarà teatro di un’iniziativa che unisce escursionismo e valorizzazione culturale. Il Gruppo FAI di Città di Castello, in collaborazione con la sezione locale del Club Alpino Italiano, promuove un trekking urbano all’interno del borgo, con l’obiettivo di condurre i partecipanti in un percorso di scoperta del territorio.

Il programma prevede una camminata accessibile a tutti, della durata di circa due ore e mezza, con partenza alle ore 10:00 dal piazzale antistante la Scuola primaria, in Largo Dante Alighieri 4. L’itinerario inizierà dalla strada di circonvallazione che abbraccia il centro abitato, per poi addentrarsi tra le vie e i vicoli del borgo. Lungo il tragitto, saranno visibili scorci paesaggistici di grande suggestione e punti d’interesse che raccontano secoli di storia.

Cuore della visita sarà il patrimonio artistico e architettonico di Monte Santa Maria Tiberina, uno dei borghi più rappresentativi dell’Alta Valle del Tevere. In particolare, i partecipanti avranno l’opportunità di soffermarsi presso la Pieve di Santa Maria Assunta, edificio religioso di antiche origini, oggi punto di riferimento per il tessuto culturale e spirituale locale. L’interno conserva elementi architettonici e decorativi che testimoniano l’evoluzione storica della struttura e del contesto circostante.

Altro passaggio significativo sarà al Palazzo Museo Bourbon del Monte, imponente complesso che domina il borgo e simbolo della lunga dominazione della nobile famiglia dei marchesi Bourbon del Monte. Questo edificio, oggi sede museale, rappresenta un documento vivente dell’evoluzione politica, sociale e artistica dell’area. La visita offrirà così un’immersione nella stratificazione storica che ha segnato Monte Santa Maria Tiberina, con riferimenti alla funzione strategica e istituzionale svolta dal palazzo nel corso dei secoli.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività del FAI rivolte alla promozione del patrimonio culturale italiano, valorizzando piccoli centri e contesti meno noti ma significativi. L’evento ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, che sostiene con continuità attività volte alla promozione del territorio.

Per partecipare, è consigliata la prenotazione sul portale del FAI, dove è disponibile la pagina dedicata all’evento. È inoltre previsto un contributo libero da parte dei partecipanti. La camminata si svolgerà su tratti urbani e sterrati, per cui è richiesto abbigliamento idoneo, comprese calzature adatte al trekking leggero. Al termine del percorso sarà possibile consumare il pranzo al sacco, a cura dei partecipanti, in un’area indicata dagli organizzatori.

L’iniziativa è pensata come occasione di incontro, scoperta e valorizzazione dei luoghi, in un’ottica di turismo lento e consapevole, che permette di cogliere gli aspetti più autentici e profondi dei centri storici. Monte Santa Maria Tiberina si presta perfettamente a questo tipo di esperienza: il suo tessuto urbano compatto, il paesaggio collinare circostante e la ricchezza storica costituiscono un insieme coerente e fortemente identitario.

Il Gruppo FAI di Città di Castello continua con questa proposta un percorso già avviato in altre località del territorio, volto a coinvolgere cittadini, escursionisti e appassionati nella conoscenza di luoghi spesso esclusi dai circuiti turistici più battuti, ma altrettanto rilevanti per la comprensione della cultura italiana.

La sinergia con il CAI si inserisce in una più ampia collaborazione tra realtà che promuovono attività all’aria aperta e sensibilizzazione al patrimonio. Il trekking urbano, in questo contesto, diventa non solo una pratica di benessere fisico, ma anche un mezzo per entrare in contatto con la storia e le trasformazioni dei luoghi, superando la semplice visita turistica e abbracciando una dimensione partecipativa e conoscitiva.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare il Gruppo FAI Città di Castello tramite e-mail all’indirizzo cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it o seguire gli aggiornamenti attraverso il profilo Instagram del gruppo.