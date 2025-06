Torneo “Per Sempre Noi” torna il 14 giugno a Umbertide

Si svolgerà sabato 14 giugno, presso il campo sportivo USU di Umbertide, la decima edizione del torneo di calcio a 5 “Per Sempre Noi”, iniziativa nata per commemorare Riccardo Bianchi, scomparso prematuramente nel 2013. L’evento è organizzato dall’omonima associazione, che da oltre un decennio promuove attività benefiche nel territorio umbertidese in memoria del giovane, profondamente legato al mondo del calcio dilettantistico.

Saranno oltre 160 i partecipanti attesi per l’edizione 2025, che assume un valore particolare per la ricorrenza del decennale. La manifestazione sportiva rappresenta uno dei principali momenti di aggregazione locale, inserendosi tra le iniziative promosse annualmente dall’associazione insieme al tradizionale “Befana Party” del 5 gennaio. Entrambe le manifestazioni hanno come obiettivo la raccolta di fondi da destinare a progetti di utilità sociale sul territorio.

Il Comune di Umbertide ha rinnovato il proprio patrocinio alla manifestazione, contribuendo alla sua organizzazione e riconoscendone l’alto valore civico. Il torneo sarà arricchito, per questa edizione speciale, da momenti collaterali pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza. Dalle ore 17 saranno presenti due food truck locali, “Gusto e trambusto” e “Pan per focaccia”, affiancati dalla birra artigianale del birrificio Fortebraccio. La giornata sarà accompagnata dalla selezione musicale di Dj Lillo, che curerà l’intrattenimento fino alla finalissima in programma per le 22.

Nel corso degli anni, l’associazione “Per Sempre Noi” ha destinato le somme raccolte a varie cause solidali. Tra gli interventi più recenti si segnalano la donazione di un videolaringoscopio del valore di circa 6.000 euro al Pronto Soccorso di Umbertide nel 2024, un contributo di 1.000 euro alle comunità colpite dal sisma di Pierantonio e circa 9.000 euro devoluti alla Protezione Civile locale e alla Usl Umbria 1 durante la pandemia, destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Nel decennale del torneo, l’iniziativa riafferma il suo significato di memoria attiva e impegno collettivo, consolidandosi come un appuntamento capace di coniugare sport, partecipazione e sostegno concreto alla comunità. L’affluenza di giovani, volontari e cittadini conferma la capacità del progetto di generare continuità nel ricordo attraverso gesti di condivisione e solidarietà. Il torneo “Per Sempre Noi” si riconferma dunque come simbolo di unione e di impegno sociale, mantenendo viva la passione per lo sport che ha animato la vita di Riccardo Bianchi.