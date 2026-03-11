Tiralatte professionale per la Pediatria di Città di Castello 

Nuovo dono per favorire l’allattamento e le cure dei neonati

Il reparto di Pediatria del presidio ospedaliero tifernate potenzia le proprie dotazioni tecnologiche grazie a un importante intervento di sussidiarietà privata. L’associazione A&S, sigla che riunisce il mondo dell’imprenditoria e dell’artigianato locale sotto l’insegna di Affari & Solidarietà, ha consegnato ufficialmente un tiralatte professionale di ultima generazione. La strumentazione, del valore di circa 1.650 euro, si configura come un supporto tecnico indispensabile per la gestione delle fragilità neonatali. Questo dispositivo permette infatti di garantire la nutrizione naturale anche quando le condizioni cliniche del neonato o della madre impediscono l’attaccamento immediato al seno, preservando un legame biologico vitale durante la degenza, come riferisce il comunicato di

L’acquisizione del nuovo tiralatte professionale risponde a esigenze cliniche precise legate alla promozione dell’allattamento materno in ambiente protetto. Il latte umano rappresenta un elemento terapeutico insostituibile, specialmente nei primi giorni di vita e nelle situazioni di particolare delicatezza sanitaria. Grazie a questo presidio, il personale specializzato potrà accompagnare le madri in un percorso di estrazione sicuro ed efficace, facilitando la stimolazione naturale e la conservazione del nutriente. Tale innovazione riduce l’impatto psicologico del ricovero, offrendo alle famiglie strumenti concreti per gestire una fase biologica complessa con la massima serenità possibile all’interno delle mura ospedaliere.

La cerimonia di consegna, svoltasi mercoledì 11 marzo 2026, ha visto la partecipazione dei vertici della sanità locale e dei rappresentanti del sodalizio donatore. Marina Cecci, per la direzione medica dell’Alto Tevere, e Guido Pennoni, alla guida del dipartimento Materno-Infantile, hanno evidenziato come la collaborazione territoriale sia un motore fondamentale per l’eccellenza assistenziale. La presenza dei vertici di A&S, con il presidente Bruno Bianchi e la vice Paola Baldicchi, ha suggellato un patto di vicinanza che va oltre la semplice fornitura tecnica. La donazione del tiralatte professionale testimonia una sensibilità diffusa verso i bisogni dei pazienti più piccoli, integrando le risorse pubbliche con la generosità mirata del tessuto sociale ed economico umbro.

L’origine dei fondi destinati all’acquisto del macchinario risiede in una felice intuizione che coniuga l’attività fisica giovanile all’impegno civile. L’iniziativa è scaturita infatti da un evento sportivo dedicato ai ragazzi, promosso per sensibilizzare la cittadinanza di Città di Castello sull’importanza del sostegno alla ricerca e ai servizi pediatrici. Nonostante A&S operi prevalentemente su scala nazionale per la ricerca medico-scientifica, ha scelto di intervenire localmente per lasciare un segno tangibile nel proprio distretto sanitario. Questo gesto di solidarietà attiva contribuisce a elevare gli standard di benessere per i neonati, confermando quanto l’unione tra le forze produttive e il mondo dello sport possa generare benefici immediati per la salute pubblica e la qualità della vita delle nuove generazioni.