Terremoto Pierantonio, approvato stanziamento fondi ricostruzione

Terremoto Pierantonio, approvato stanziamento fondi per ricostruzione

Terremoto Pierantonio – Il processo di ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 9 marzo 2023 entra in una fase cruciale, grazie all’approvazione di un emendamento che garantisce risorse vitali per l’avvio dei lavori. La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha dato il via libera a un provvedimento che prevede lo stanziamento di fondi per il prossimo biennio, destinati alla ricostruzione di Pierantonio, Sant’Orfeto e le località circostanti, duramente colpite dal sisma di magnitudo 4.5.

L’emendamento, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia e riformulato dal Governo, prevede il trasferimento di 5 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni di euro per il 2026, per finanziare le prime fasi progettuali e i lavori di ricostruzione. I fondi saranno gestiti dalla Struttura del Commissario alla Ricostruzione, sotto la direzione di Guido Castelli, che coordinerà il processo in collaborazione con le amministrazioni locali.

Nel lungo periodo, a partire dal 2027, è previsto l’accesso a un fondo statale di oltre 1 miliardo di euro, già destinato agli interventi post-sisma, che garantirà risorse supplementari per il completamento delle opere nei comuni danneggiati.

Oltre alla gestione dei fondi, un altro aspetto cruciale riguarda l’esenzione dall’IMU sulle abitazioni dichiarate inagibili. La misura, che riguarda tutte le abitazioni non abitabili per i danni riportati dal sisma, sarà valida fino al termine della ricostruzione, alleviando così il carico fiscale sulle famiglie in difficoltà.

Luca Carizia, sindaco di Umbertide, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “L’approvazione dell’emendamento in Commissione Bilancio è un passo decisivo verso la ricostruzione. Ringrazio il Governo e tutti i sostenitori di questa causa. Questo è un segno concreto della vicinanza alle famiglie e alle comunità locali, e ci permette di guardare al futuro con maggiore speranza.”

Anche il vicesindaco Annalisa Mierla, con delega alla ricostruzione post-sisma, ha sottolineato l’importanza dell’impegno che seguirà: “Questo è solo l’inizio. Ora l’Amministrazione di Umbertide, pronta a gestire la fase operativa, lavorerà fianco a fianco con Guido Castelli e con le altre istituzioni per accelerare il processo di ricostruzione. Un ringraziamento va anche al sottosegretario Emanuele Prisco, per il suo lavoro incessante per far approvare l’emendamento, così come ai deputati Letizia Giorgianni e Stefano Gostoli e a tutti i rappresentanti politici che hanno sostenuto il nostro territorio.”

Guido Castelli, Commissario per la Ricostruzione, ha confermato l’impegno della struttura commissariale per l’avvio immediato delle attività necessarie: “La nostra struttura è pronta a coordinare le attività di ricostruzione in collaborazione con le Regioni e con le autorità locali. Stiamo predisponendo un’ordinanza che definirà le modalità di intervento, in modo da garantire un avvio tempestivo della ricostruzione.”

Il terremoto che ha colpito la zona del 9 marzo 2023, con epicentro tra Pierantonio, Sant’Orfeto e le aree limitrofe, ha causato danni ingenti, soprattutto a livello di abitazioni, strutture religiose e attività produttive. Molte famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case a causa della grave instabilità degli edifici. L’avvio del processo di ricostruzione rappresenta quindi un passo fondamentale per il ritorno alla normalità, sebbene la strada verso la completa rinascita sia ancora lunga.

Il piano di ricostruzione avrà l’obiettivo di garantire che le famiglie e le imprese colpite dal sisma possano riprendersi il prima possibile. La Comunità di Umbertide continuerà a lavorare al fianco del Governo e delle istituzioni competenti per assicurare che i fondi vengano utilizzati in modo trasparente ed efficace. Il sindaco Carizia ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti locali, regionali e nazionali per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile.

Il percorso di ricostruzione prevede una serie di sfide, ma con il sostegno delle risorse stanziate e l’impegno delle istituzioni, la città di Umbertide si prepara ad affrontare questa fase cruciale con determinazione. L’esenzione IMU rappresenta un ulteriore supporto alle famiglie in difficoltà, mentre l’avvio dei lavori di ricostruzione segna l’inizio della lunga marcia verso la normalizzazione e il ritorno alla serenità per le comunità colpite dal terremoto.