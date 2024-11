Teatro e danza per l’inclusione sociale: “Città vista mondo”

Teatro e danza – Il 28 novembre 2024, alle ore 21, il Teatro Comunale degli Illuminati ospiterà lo spettacolo “Città vista mondo”, organizzato dal Lions Club Città di Castello Host. Un evento che unisce arte e solidarietà, dove il teatro, la danza, la pittura e la musica si fondono in un’esibizione unica nel suo genere. Il progetto, patrocinato dal Comune di Città di Castello, è concepito per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione sociale attraverso l’arte, in particolare con la partecipazione di persone con disabilità.

Lo spettacolo, che vede la partecipazione del celebre compositore Francesco Cataldo, che accompagnerà il tutto con la sua musica, è un viaggio multisensoriale che comprende danza, video, recitazione e pittura. Il palco vedrà alternarsi gli allievi dello Studio Danza Giubilei, diretto da Mariarita e Roberta Giubilei, e i ragazzi della Cooperativa La Rondine, protagonisti del progetto “Danzo Anch’io”. La conduzione dell’evento sarà affidata all’attore Luca Pasqui, noto per il suo impegno nella cultura e nel sociale.

Il progetto, che si articola in due parti, inizierà con un’introduzione del maestro Cataldo, seguito da oltre un’ora di spettacolo, dove i partecipanti potranno esplorare il tema dell’inclusione sociale e dell’abbattimento delle barriere fisiche e mentali. Diverse location della città sono state coinvolte nel processo creativo, tra cui lo Studio Danza Giubilei, la Montesca, la Sala degli Specchi del Circolo degli Illuminati, la Bottega Tifernate dei maestri Stefano e Francesca Lazzari, e la Pinacoteca Comunale, oltre alla terrazza del Duomo. Questi luoghi suggestivi sono stati il palcoscenico di un lavoro innovativo che ha unito arte, cultura e solidarietà.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta questa mattina nella sala consiliare di Città di Castello, sono intervenuti Fabrizio Fiorini, Presidente del Lions Club Città di Castello Host, il Sindaco Luca Secondi, e l’Assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, insieme ai rappresentanti della Cooperativa La Rondine e degli altri partner coinvolti. Durante gli interventi, il presidente Fiorini ha sottolineato l’importanza di un evento che va oltre la semplice esibizione artistica: “Questo spettacolo vuole essere un viaggio che aiuti a superare le barriere fisiche e mentali, per farci comprendere che la diversità non esiste. Siamo tutti parte di una stessa esistenza, e il nostro compito è guardare il mondo con occhi nuovi, attraverso l’inclusione e il rispetto reciproco”.

Valentina Rossi, in rappresentanza della Cooperativa La Rondine, ha dichiarato che l’evento segna un passo importante per il lavoro della cooperativa, che ogni giorno si impegna a rendere i ragazzi con disabilità protagonisti della propria vita, attraverso attività che sviluppano le loro capacità artistiche e comunicative. “L’arte, la musica e la danza sono linguaggi universali che abbattere ogni barriera, sia fisica che mentale”, ha affermato Rossi.

Il Sindaco Luca Secondi e l’Assessore Benedetta Calagreti hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, definendola un esempio di come la città di Città di Castello sia sempre al fianco dei suoi cittadini, promuovendo progetti di inclusione sociale che coinvolgono anche i più vulnerabili. “Siamo orgogliosi di questi progetti, che fanno emergere il valore della diversità come risorsa e non come limite”, ha dichiarato il sindaco. “Questi eventi sono la dimostrazione che la cultura è un mezzo potente per costruire una comunità più coesa e inclusiva”.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Cooperativa La Rondine per la realizzazione del progetto “Danzo Anch’io”, un’iniziativa che consente ai ragazzi con disabilità di partecipare a corsi di danza e di esibirsi in contesti pubblici. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili con prenotazione tramite il numero 3342653677.