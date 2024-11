TazzinArt: Arte e ceramica italiana in mostra a Cape Town

CAPE TOWN, 23-24 novembre 2024 – Il progetto TazzinArt , nato nella primavera del 2024 a Città di Castello (PG), Italia, arriva per la prima volta in Sudafrica. TazzinArt ha l’obiettivo di valorizzare la ceramica artistica, intrecciando cultura e design italiani con altre tradizioni internazionali. Al centro di questo progetto c’è un oggetto simbolico: la tazzina da caffè, reinterpretata in forme e decori che richiamano l’estetica contemporanea del design italiano. Questa iniziativa non solo celebra l’artigianato italiano, ma si propone di creare un dialogo interculturale tra artisti italiani e sudafricani.

Ideatrice del progetto è l’artista italiana Monica Monaia, residente a Cape Town. Monaia ha sviluppato l’idea di utilizzare la tazzina come simbolo di connessione tra culture artistiche e ceramiche diverse, considerando la ceramica come un’arte che attraversa confini geografici e sociali. In quest’ottica, il progetto coinvolge artisti ceramisti di Città di Castello e una selezione di artisti sudafricani, creando un ponte culturale che mira a favorire lo scambio e la comprensione reciproca.

Il progetto ha trovato il sostegno della Società Dante Alighieri di Cape Town, che ha accolto l’iniziativa e supportato l’allestimento di una mostra per esporre le tazzine. Questo evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico sudafricano di entrare in contatto con l’arte ceramica italiana e, al contempo, per gli artisti italiani di conoscere e apprezzare le tecniche e gli stili sudafricani. La Camera di Commercio di Cape Town ha collaborato attivamente per la realizzazione del progetto, favorendo così un evento di respiro internazionale.

Gli artisti italiani partecipanti provengono tutti da Città di Castello e ognuno di loro ha contribuito con un linguaggio artistico distintivo. Tra i partecipanti si annoverano: Luca Baldelli , Simona Baldelli , Isabella Bianchi Michael , Cristina Biccheri , Fanette Cardinali , Flavia Eleonora Colacicchi , Andrea Lensi , Monica Monaia , Nello Pierangeli e Giampaolo Tomassetti . Le loro opere si concentrano sull’esplorazione di nuove espressioni ceramiche, con interpretazioni creative della tazzina che riflettono aspetti della tradizione e dell’innovazione del design italiano.

Accanto agli artisti italiani, il progetto include una selezione di ceramisti sudafricani che lavorano presso la Naledi Pottery Project nella township di Langa , la più antica area urbana di Cape Town. Gli artisti Sibusiso Meji , Thuliswa Canca e Funiswa rappresentano il Sudafrica, portando nelle loro creazioni il patrimonio culturale e artigianale del Paese. Questa collaborazione tra artisti italiani e sudafricani permette di creare un dialogo tra diverse forme di espressione artistica e di far conoscere in Italia la tradizione ceramica sudafricana.

TazzinArt ha ricevuto il supporto del Consolato Italiano e il patrocinio del comune di Città di Castello. Questa rete di istituzioni ha facilitato il coinvolgimento degli artisti e ha reso possibile un evento che va oltre una semplice esposizione di arte ceramica. Attraverso la tazzina da caffè, elemento familiare e simbolico, il progetto intende promuovere un dialogo culturale tra l’Italia e il Sudafrica, avvicinando il pubblico all’arte ceramica come veicolo di comunicazione e connessione sociale.

L’incontro artistico a Cape Town è un’opportunità per esplorare somiglianze e differenze tra due tradizioni ceramiche, aprendo la strada verso future collaborazioni tra i due Paesi.