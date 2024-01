Tartufaie la dichiarazione del sindaco Luca Secondi

Depauperamento e sottrazione di territorio alle tartufaie



Il Sindaco -«In riferimento alla nota dell’associazione tartufai altotevere circa il depauperamento e la sottrazione di territorio adibito a tartufaie a causa del taglio della legna, come comune prendiamo atto e comprendiamo le istanze dei “tartufai” per una migliore gestione del taglio della legna da parte delle autorità competenti al fine di poter avere una mappatura e censimento puntuale del territorio per mettere in condizione, sia chi opera a livello commerciale o domestico nel taglio della legna e sia i tartufai a poter difendere il territorio e non distruggere un prodotto della terra importantissimo come quello del tartufo. Controlli, monitoraggio e censimento, sono a nostro parere, da parte delle autorità competenti, gli unici strumenti necessari per mettere in condizione tutti i soggetti di poter salvaguardare il territorio dalle tartufaie naturali».

E’ quanto ha dichiarato il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

Le tartufaie sono aree boschive o di terreno adatte alla crescita e raccolta dei tartufi, pregiati funghi sotterranei molto ricercati nella gastronomia mondiale. Questi fungono da habitat naturale per le diverse specie di tartufi, come il tartufo bianco, il tartufo nero e il tartufo estivo.

In Alto Tevere, l’Associazione Tartufai Altotevere lavora per la gestione e la protezione delle tartufaie. L’associazione non ha mai chiesto di sottrarre superfici private per la libera cerca, in quanto, già l’attuale norma in vigore, (articolo 100 comma a) cita testualmente: “La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici dalla normativa”.

Esistono principalmente due tipi di tartufaia: le tartufaie naturali e le tartufaie artificiali.

Le tartufaie naturali sono aree boschive o di terreno in cui i tartufi crescono spontaneamente grazie alle condizioni ambientali favorevoli e alla presenza di alberi simbionti.

Le tartufaie artificiali sono aree create dall’uomo attraverso la coltivazione di tartufi mediante tecniche di tartuficoltura.